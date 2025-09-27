سندھ ایمپلائز الائنس کے تحت دفتروں کی تالابندی جاری
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ایمپلائز الائنس کی جانب سے پنشن میں کٹوتی، ڈفرنس الاؤنس اور گروپ انشورنس نہ دینے کے خلاف آج تیسرے روز بھی ملیر کے سرکاری دفاتر کی تالہ بندی کر کے احتجاج کیا گیا۔
ملازمین کے احتجاج کے باعث سندھ سمیت ملیر میں بھی آج تیسرے روز اسکولوں، کالجوں اور سرکاری دفاتر میں مکمل تالہ بندی رہی۔ احتجاج کے سبب سرکاری ادارے بند رہے اور کسی قسم کا دفتری کام نہ ہو سکا۔ ملازمین کا کہنا تھا کہ حکومت ان کے جائز مطالبات پر توجہ نہیں دے رہی، جس کے باعث انہیں مجبورا احتجاج کا راستہ اپنانا پڑا ہے ۔ ملازمین نے مطالبہ کیا کہ ڈسپیرٹی الاؤنس 50 فیصد دیا جائے ، گروپ انشورنس، بینیوولنٹ فنڈ اور ریٹائرمنٹ کے وقت مکمل رقم ادا کی جائے اور تنخواہوں میں 70 فیصد اضافہ کیا جائے ۔