صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سندھ ایمپلائز الائنس کے تحت دفتروں کی تالابندی جاری

  • کراچی
سندھ ایمپلائز الائنس کے تحت دفتروں کی تالابندی جاری

کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ایمپلائز الائنس کی جانب سے پنشن میں کٹوتی، ڈفرنس الاؤنس اور گروپ انشورنس نہ دینے کے خلاف آج تیسرے روز بھی ملیر کے سرکاری دفاتر کی تالہ بندی کر کے احتجاج کیا گیا۔

ملازمین کے احتجاج کے باعث سندھ سمیت ملیر میں بھی آج تیسرے روز اسکولوں، کالجوں اور سرکاری دفاتر میں مکمل تالہ بندی رہی۔ احتجاج کے سبب سرکاری ادارے بند رہے اور کسی قسم کا دفتری کام نہ ہو سکا۔ ملازمین کا کہنا تھا کہ حکومت ان کے جائز مطالبات پر توجہ نہیں دے رہی، جس کے باعث انہیں مجبورا احتجاج کا راستہ اپنانا پڑا ہے ۔ ملازمین نے مطالبہ کیا کہ ڈسپیرٹی الاؤنس 50 فیصد دیا جائے ، گروپ انشورنس، بینیوولنٹ فنڈ اور ریٹائرمنٹ کے وقت مکمل رقم ادا کی جائے اور تنخواہوں میں 70 فیصد اضافہ کیا جائے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

حافظ آباد:سیوریج کی بندش کے باعث ٹیچرز کالونی جوہڑ میں تبدیل،مکینوں کا احتجاج

راہوالی:رکشوں کے خود ساختہ سٹینڈ ،ٹریفک درہم برہم

مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس کے شرکا کو سیالکوٹ کی تاریخی اور ترقیاتی صورتحال پر بریفنگ

سیلاب سے نقصان کا ازالہ حکومت کی ذمہ داری :گورنر

اے سی صدر کی کھلی کچہری ، ناقص صفائی پر شکایات کے انبار

مونجی کی خر ید ا ر ی سو چ سمجھ کر نا ہو گی:صدر رائس کلب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کوئی بشارت اہلِ غزہ کے لیے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک اور نئی پریشانی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کیلئے ویٹو کا خاتمہ ضروری
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
پاک سعودی معاہدہ اور افغانستان
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(6)
مفتی منیب الرحمٰن