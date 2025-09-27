صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تمباکو نوشی کے استعمال کے حوالے سے خصوصی نشست کا اہتمام

  • کراچی
تمباکو نوشی کے استعمال کے حوالے سے خصوصی نشست کا اہتمام

کراچی(اسٹاف رپورٹر)نجی یونیورسٹی میں نئی نسل کو منشیات اور تمباکو نوشی کے مضر اثرات سے بچانے کے لئے ایک نشست کا انعقاد کیا گیا جس میں صحت عامہ کی بڑھتی ہوئی ہنگامی صورتحال پر روشنی ڈالی گئی۔

نوجوانوں میں ویپس، ای سگریٹ، اور نیکوٹین پاؤچز کے استعمال کا تیزی سے اضافہ خطرناک ہے اس حوالے سے تقاریر کی گئیں ۔ مقررین نے خبردار کیا کہ یہ پراڈکٹس صرف تفریحی رجحانات نہیں ہیں بلکہ ایک جال ہیں جو نئی نسل کو عمر بھر کی لت میں ڈالنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ سیشن کا اختتام پر عزم کا اظہار کیا گیا کہ ایک ایسے معاشرے کی بنیاد ڈالی جائے جو تمباکو سے پاک مستقبل کے لیے طلباء کے بڑھتے ہوئے بیداری اور ذمہ داری کے احساس کی عکاسی کرتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

اقبال ٹائون:گٹروں کے ٹوٹے ڈھکن، سڑکوں پرتعمیراتی سامان

کابینہ کی سٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس ، 8 نکاتی ایجنڈہ کی منظوری

پنجاب کے دریاؤں میں پانی کا بہاؤ مکمل معمول پر آ گیا

رجسٹریشن کی نئی پالیسی، پرکشش نمبر اُونے پونے نیلام

برائلر فیڈ کی قیمتوں میں اضافہ

355 کالجز کو مرحلہ وار سولر انرجی پر منتقل کرنیکا فیصلہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کوئی بشارت اہلِ غزہ کے لیے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک اور نئی پریشانی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کیلئے ویٹو کا خاتمہ ضروری
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
پاک سعودی معاہدہ اور افغانستان
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(6)
مفتی منیب الرحمٰن