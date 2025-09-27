تمباکو نوشی کے استعمال کے حوالے سے خصوصی نشست کا اہتمام
کراچی(اسٹاف رپورٹر)نجی یونیورسٹی میں نئی نسل کو منشیات اور تمباکو نوشی کے مضر اثرات سے بچانے کے لئے ایک نشست کا انعقاد کیا گیا جس میں صحت عامہ کی بڑھتی ہوئی ہنگامی صورتحال پر روشنی ڈالی گئی۔
نوجوانوں میں ویپس، ای سگریٹ، اور نیکوٹین پاؤچز کے استعمال کا تیزی سے اضافہ خطرناک ہے اس حوالے سے تقاریر کی گئیں ۔ مقررین نے خبردار کیا کہ یہ پراڈکٹس صرف تفریحی رجحانات نہیں ہیں بلکہ ایک جال ہیں جو نئی نسل کو عمر بھر کی لت میں ڈالنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ سیشن کا اختتام پر عزم کا اظہار کیا گیا کہ ایک ایسے معاشرے کی بنیاد ڈالی جائے جو تمباکو سے پاک مستقبل کے لیے طلباء کے بڑھتے ہوئے بیداری اور ذمہ داری کے احساس کی عکاسی کرتا ہے ۔