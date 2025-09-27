صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بچے سے زیادتی وقتل کے ملزمان کا اعتراف جرم

  • کراچی
بچے سے زیادتی وقتل کے ملزمان کا اعتراف جرم

کراچی (اسٹاف رپورٹر)جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی کی عدالت میں لانڈھی کے علاقے میں سات سالہ معصوم بچے سعد سے زیادتی اور قتل کیس کی سماعت ہوئی، گرفتار دونوں ملزمان سہیل قریشی اور احسن نے عدالت کے روبرو جرم کا اعتراف کرلیا۔

 ملزم احسن نے عدالت کے روبرو ضابطہ فوجداری کی دفعہ 164 کا بیان ریکارڈ کرواتے ہوئے بتایا کہ 18 ستمبر کی شام سات بجے شریک ملزم سہیل بچے کو چیز دلانے کے بہانے اپنے باڑے میں لے گیا، دونوں ملزمان نے باری باری بچے کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد باندھ کر باڑے میں چھوڑ دیا، علی الصبح سہیل نے جوتوں کے فیتے سے بچے کا گلا دبایا اور سر پر بلاک مارا۔ ملزم احسن نے مزید کہا کہ میرے منع کرنے پر سہیل نے کہا کہ یہ بچہ ہمیں پھنسا دے گا۔ بچے کی لاش کو بھوسے کے بورے میں ڈال کر سہیل کے گھر کے ساتھ گندی گلی میں پھینک دیا گیا بعد ازاں سہیل نے اپنے گھر سے قالین لاکر بورے پر ڈھک دیا اور اس پر پتھر رکھ دیئے تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو۔ دوسری جانب ملزم سہیل نے اپنے بیان میں کہا کہ بچے کو باڑے میں لانے کے لیے احسن نے کہا تھا، احسن نے ہی بچے کے سر پر بلاک مارنے کو کہا اور بعد ازاں بورا منگوا کر لاش اس میں ڈال کر گندے نالے میں پھینک دیا۔عدالت نے دونوں ملزمان کے اعترافی بیانات کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیا اور ملزمان کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔

 

