مقتول کے لواحقین کا میت کے ساتھ دھرنا
کراچی (اسٹاف رپورٹر)گلشن معمارجنجال گوٹھ کے قریب کمپاؤنڈ میں فائرنگ کے واقعے میں قتل ہونے والے بیس سالہ نوجوان منصورمحسود کی میت کے ہمراہ اس کے اہلخانہ۔۔۔
اورعلاقہ مکینوں نے سپرہائی وے چاکرہوٹل پر پراحتجاجی دھرنا دے کرسپرہائی وے کوٹریفک کے لیے بند کردیا ، احتجاجی دھرنے کے باعث سپرہائی وے کے دونوں ٹریکس پرٹریفک کی آمدورفت معطل ہوگئی اور سپر ہائی وے پرٹریفک جام ہوگیا اورگاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ احتجاجی مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ نوجوان کے قاتل میں ملوث ملزمان کوفوری گرفتار کیا جائے۔