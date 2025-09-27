صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
حوالہ ہنڈی اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث دو ملزمان گرفتار

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)ایف آئی اے کراچی زون نے حوالہ ہنڈی اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث دو ملزمان کو گرفتار کرلیا۔ترجمان ایف آئی اے کے مطابق کارروائیاں ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل اور اسٹیٹ بینک سرکل کراچی نے کیں۔

گرفتار ملزمان میں محمد اسامہ اور امیان انور شامل ہیں جنہیں صدر اور کلفٹن کے علاقوں سے حراست میں لیا گیا۔ایف آئی اے کے مطابق ملزمان حوالہ ہنڈی کے ذریعے غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک بھاری رقوم منتقل کرتے تھے ۔ ابتدائی تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ ملزمان کاروباری ادائیگیوں کے نام پر غیر قانونی طور پر دبئی اور بنگلہ دیش بھاری رقوم ٹرانسفر کرتے تھے ۔کارروائی کے دوران ملزمان کے قبضے سے 84 لاکھ روپے سے زائد کی پاکستانی کرنسی اور حوالہ ہنڈی سے متعلق شواہد، بشمول موبائل فونز، برآمد کر لیے گئے ۔ ملزمان برآمد شدہ رقم کے حوالے سے حکام کو مطمئن نہ کرسکے ۔ ایف آئی اے نے گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے ، جبکہ ان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔

 

