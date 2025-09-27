لوڈشیڈنگ کے ستائے شہری سڑکوں پر نکل آئے
کراچی (اسٹاف رپورٹر )شہر قائد میں بجلی کی طویل بندش کے خلاف شہریوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوگیا،ایم اے جناح روڈ سعید منزل اور نیٹی جیٹی پل پر علاقہ مکینوں نے بجلی کی عدم فراہمی کے خلاف احتجاج کیا، مظاہرین سڑک بلاک کر کے کے الیکٹرک کے خلاف نعرے بازی کی۔
ان کا کہنا تھا کہ کیماڑی اور اطراف کے علاقوں میں 15 سے 20 گھنٹے کی لوڈشیڈنگ معمول بن چکی ہے ۔ شہریوں نے کہا کہ شدید گرمی میں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے زندگی اجیرن ہوگئی ہے ، پانی کی فراہمی بھی متاثر ہو رہی ہے ، جبکہ کاروبار اور گھریلو معمولات بری طرح متاثر ہیں۔احتجاج کے باعث ایم اے جناح روڈ، ایم ٹی خان روڈ، کیماڑی، ماڑی پور، صدر، گارڈن اور ملحقہ علاقوں میں بدترین ٹریفک جام ہوگیا۔ مرکزی شاہراہوں پر گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں اور دفاتر، تعلیمی اداروں اور کاروباری مراکز جانے والے افراد گھنٹوں تک ٹریفک میں پھنسے رہے ۔ٹریفک پولیس کے مطابق، کئی گھنٹوں تک ٹریفک جام رہا جس کے باعث ہزاروں شہری متاثر ہوئے ۔ ایمبولینسوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اگر لوڈشیڈنگ کا سلسلہ ختم نہ کیا گیا تو احتجاج مزید بڑھایا جائے گا اور شہر کے دیگر علاقوں میں بھی مظاہرے کیے جائیں گے ۔ انہوں نے حکام سے مطالبہ کیا کہ بجلی کی فراہمی فوری طور پر بحال کی جائے اور طویل لوڈشیڈنگ کے مسئلے کا مستقل حل نکالا جائے ۔