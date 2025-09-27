دو ریاستی حل اسرائیلی قبضے کو جائز قرار دینا، شجاع الدین شیخ
ٹھٹھہ (نمائندہ دنیا )تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ نے کہا ہے کہ فلسطین کے دو ریاستی حل کو تسلیم کرنا درحقیقت ناجائز صہیونی ریاست اسرائیل کے قبضے کو قبول کرنے کے مترادف ہے۔
ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے سے عرب ممالک کا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے اور دشمن کے مذموم عزائم کو ناکام بنانے کے لیے مسلم ممالک کا اتحاد ناگزیر ہو چکا ہے ۔انہوں نے کہا کہ حال ہی میں کئی مغربی ممالک نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا ہے جبکہ بعض مسلم ممالک کے سربراہان بھی اس کی وکالت کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ریاست اسرائیل کی کالونی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ مسجد اقصیٰ کی تولیت صرف مسلمانوں کا حق ہے اور بین الاقوامی قانون کے مطابق بھی اسرائیل کا فلسطین پر قبضہ غیرقانونی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر عملدرآمد امریکی سرپرستی میں تیزی سے بڑھا رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں مسلم ممالک کے لیے کثیر الجہتی اور عسکری اتحاد تشکیل دینا وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے ۔ اگر اب بھی مسلم حکمران متحد نہ ہوئے اور صرف امریکہ، یورپ یا اقوام متحدہ پر بھروسہ کرتے رہے تو مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی اور فلسطینی عوام کو مزید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔