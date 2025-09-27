صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دو ریاستی حل اسرائیلی قبضے کو جائز قرار دینا، شجاع الدین شیخ

  • کراچی
دو ریاستی حل اسرائیلی قبضے کو جائز قرار دینا، شجاع الدین شیخ

ٹھٹھہ (نمائندہ دنیا )تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ نے کہا ہے کہ فلسطین کے دو ریاستی حل کو تسلیم کرنا درحقیقت ناجائز صہیونی ریاست اسرائیل کے قبضے کو قبول کرنے کے مترادف ہے۔

 ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے سے عرب ممالک کا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے اور دشمن کے مذموم عزائم کو ناکام بنانے کے لیے مسلم ممالک کا اتحاد ناگزیر ہو چکا ہے ۔انہوں نے کہا کہ حال ہی میں کئی مغربی ممالک نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا ہے جبکہ بعض مسلم ممالک کے سربراہان بھی اس کی وکالت کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ریاست اسرائیل کی کالونی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ مسجد اقصیٰ کی تولیت صرف مسلمانوں کا حق ہے اور بین الاقوامی قانون کے مطابق بھی اسرائیل کا فلسطین پر قبضہ غیرقانونی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر عملدرآمد امریکی سرپرستی میں تیزی سے بڑھا رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں مسلم ممالک کے لیے کثیر الجہتی اور عسکری اتحاد تشکیل دینا وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے ۔ اگر اب بھی مسلم حکمران متحد نہ ہوئے اور صرف امریکہ، یورپ یا اقوام متحدہ پر بھروسہ کرتے رہے تو مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی اور فلسطینی عوام کو مزید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

اقبال ٹائون:گٹروں کے ٹوٹے ڈھکن، سڑکوں پرتعمیراتی سامان

کابینہ کی سٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس ، 8 نکاتی ایجنڈہ کی منظوری

پنجاب کے دریاؤں میں پانی کا بہاؤ مکمل معمول پر آ گیا

رجسٹریشن کی نئی پالیسی، پرکشش نمبر اُونے پونے نیلام

برائلر فیڈ کی قیمتوں میں اضافہ

355 کالجز کو مرحلہ وار سولر انرجی پر منتقل کرنیکا فیصلہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کوئی بشارت اہلِ غزہ کے لیے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک اور نئی پریشانی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کیلئے ویٹو کا خاتمہ ضروری
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
پاک سعودی معاہدہ اور افغانستان
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(6)
مفتی منیب الرحمٰن