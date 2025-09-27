صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حراست میں تشدداور رشوت وصولی کی تحقیقات کاحکم

  • کراچی
حراست میں تشدداور رشوت وصولی کی تحقیقات کاحکم

کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائی کورٹ نے پولیس اہلکاروں پر حراست میں لے کر تشدد اور بھاری رشوت وصولی کے الزامات پر آئی جی سندھ کو تحقیقات کا حکم دے دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ تحقیقات کے بعد ذمہ داران کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے۔

درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ گلبرگ کے علاقے میں پولیس اہلکاروں نے ان کے موکل پر تشدد کیا اور حراست میں لینے کے بعد تھانے منتقل کیا۔ وکیل کے مطابق کئی گھنٹے حبسِ بے جا میں رکھنے کے بعد ایس ایچ او گلبرگ نے رہائی کے عوض ایک کروڑ روپے طلب کیے اور رقم نہ دینے پر جعلی پولیس مقابلے میں قتل کرنے کی دھمکیاں بھی دیں۔ وکیل نے مزید کہا کہ پولیس اہلکاروں نے شدید دباؤ ڈال کر پانچ لاکھ روپے نقد اور 55 لاکھ روپے کے چھ چیک اپنے قبضے میں لے لیے ۔ رہائی کے بعد درخواست گزار نے پولیس افسران کے خلاف مقدمہ درج کرانے کی درخواست دی مگر کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ درخواست گزار کے وکیل نے مزید موقف اپنایا کہ عدالت میں درخواست دائر کرنے کے بعد ایس ایچ او اور دیگر پولیس اہلکار درخواست گزار کے اہل خانہ کو نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ انہوں نے استدعا کی کہ طاقت کے غلط استعمال اور بھتہ خوری کے الزامات کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کرائی جائیں۔ عدالت نے حکم دیا کہ آئی جی سندھ قانون کے مطابق کارروائی کریں۔ 

 

