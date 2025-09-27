پولیو کے خاتمے کیلئے اجتماعی کوششیں ناگزیر ، ڈپٹی کمشنر لاڑکانہ
لاڑکانہ (بیورو رپورٹ)ڈپٹی کمشنر لاڑکانہ ڈاکٹر شرجیل نور چنا نے کہا ہے کہ پولیو جیسے موذی مرض کے خاتمے کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں، تاکہ مہم کے دوران کوئی بچہ بھی قطرے پینے سے محروم نہ رہ جائے۔
وہ ڈپٹی کمشنر آفس کے دربار ہال میں آئندہ پولیو مہم کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے ۔ڈپٹی کمشنر نے ٹیموں کو ہدایت کی کہ ضلع کی تمام 46 یونین کونسلز میں بھرپور کام کیا جائے ، رہ جانے والے علاقوں کو بھی کور کیا جائے اور مکمل ڈیٹا مرتب کیا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ انکاری والدین اور ٹیموں کی غفلت مسائل پیدا کرتی ہے ، اس پر خصوصی توجہ دی جائے ۔ان کا مزید کہنا تھا کہ مہم کے دوران پی پی ایچ آئی سمیت تمام ادارے اپنا کردار ادا کریں اور کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس منعقد کیے جائیں۔ پرائیویٹ اسکولوں کے بچوں کو بھی ویکسین دی جائے ، جبکہ ایچ پی وی ویکسین کے لیے لیڈی ڈاکٹرز کو مقرر کیا جائے تاکہ کوئی بچی محروم نہ رہے ۔ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر نے اجلاس کو بتایا کہ رتوڈیرو تعلقہ میں بہترین کارکردگی سامنے آئی ہے ، جبکہ پانی کھڑے ہونے والے علاقوں میں بھی ٹیمیں سرگرم ہیں۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ ضلع کی کوریج اس وقت 75 فیصد ہے ، جسے مزید بہتر بنانے کی کوشش جاری ہے ۔یاد رہے کہ یہ پولیو مہم 13 اکتوبر سے 19 اکتوبر 2025ء تک جاری رہے گی اور اس دوران 4 لاکھ 79 ہزار 907 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے ۔ اجلاس میں متعلقہ محکموں کے افسران بھی شریک ہوئے۔