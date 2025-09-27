اسپیشل برانچ کی پیپرلیس نظام پر منتقلی کا فیصلہ
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ پولیس کے مختلف شعبہ جات میں اصلاحات، تنظیم نو اور ڈیجیٹلائزیشن کا عمل جاری ہے ۔ اس سلسلے میں شعبہ اسپیشل برانچ سندھ کو مکمل طور پر پیپرلیس اور جدید خطوط پر استوار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی زیر صدارت سینٹرل پولیس آفس کراچی میں اجلاس منعقد ہوا۔ ڈی آئی جی اسپیشل برانچ نے اجلاس کو بتایا کہ فی الوقت اسپیشل برانچ عوامی مفاد میں تین سہولیات آن لائن فراہم کر رہی ہے جن میں سروسز، پاسپورٹ اور اسلحہ لائسنس ویری فکیشن شامل ہیں۔ مزید یہ کہ نیشنل اسٹیٹس، پری ویزا، ٹرسٹ و فاؤنڈیشنز، این جی اوز اور کمپنی ملازمین کی ویری فکیشن بھی آن لائن کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے ۔انہوں نے بریفنگ میں بتایا کہ انٹیلی جنس گیدرنگ، فیڈنگ، سروے ، دستاویزی ریکارڈ، آئی آر جنریشن، تجزیہ سازی سمیت دیگر پیشہ ورانہ امور کو بتدریج ڈیجیٹلائزڈ کیا جا رہا ہے ۔ اس مقصد کے لیے سافٹ ویئرز، کمپیوٹرز اور دیگر تکنیکی آلات کا تعین کیا جا رہا ہے ۔ ڈی آئی جی نے مزید بتایا کہ اسکول آف انٹیلی جنس کو فعال بنانے ، جدید کورسز متعارف کرانے اور عالمی معیار کے سافٹ و ہارڈ ویئرز اور آلات کے حصول کو بھی حکمت عملی کا حصہ بنایا گیا ہے ۔آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ کی سربراہی میں چار رکنی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت دی جو پیپرلیس نظام اور ڈیجیٹلائزیشن کے مختلف امور کے لیے لائحہ عمل تیار کرے گی۔