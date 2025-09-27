صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دو ہزار پرائمری اسکولوں کی اپ گریڈ یشن کا نوٹیفکیشن جاری

  • کراچی
کراچی(این این آئی)سندھ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے صوبے میں تعلیم کے فروغ کے لیے اہم قدم اٹھاتے ہوئے 2000 پرائمری اسکولوں کو ایلیمینٹری اسکول میں اپ گریڈ کردیا ہے ، جس کا باضابطہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔

وزیر تعلیم سردار علی شاہ نے کہا کہ سندھ میں پوسٹ پرائمری اسکولوں کی کمی ہے ، اسی وجہ سے پرائمری اسکولوں کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے تاکہ پانچویں جماعت پاس کرنے والے بچے اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں۔ اس اقدام سے تعلیمی شعبے میں بہتری آئے گی اور بچوں کو اپنے ہی علاقوں میں قریب ترین ایلیمینٹری اسکول کی سہولت میسر ہوگی، جس سے اسکول داخلوں میں بھی اضافہ ہوگا۔اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پلاننگ، ڈیولپمنٹ اور ریسرچ وِنگ کی تفصیلی جانچ کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور پورے سندھ کے 2000 پرائمری اسکولوں کو ایلیمینٹری میں اپ گریڈ کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے ۔ وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ اسکول اپ گریڈ ہونے سے تعلیم کے معیار میں بہتری آئے گی۔ قریب ہی ایلیمینٹری اسکول دستیاب ہونے کی وجہ سے بچے پانچویں جماعت کے بعد بھی تعلیم جاری رکھ سکیں گے اور انہیں دور دراز نہیں جانا پڑے گا۔ سندھ حکومت تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے اور آئندہ دنوں میں مزید مثبت اقدامات کیے جائیں گے ، فیصلے کا سب سے زیادہ فائدہ بچیوں کی تعلیم کا ہوگا۔ تمام اسکولوں کے ہیڈ ماسٹرز کو فنڈز کے استعمال کا اختیار دے دیا گیا ہے ۔

 

