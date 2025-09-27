گورنر سندھ سے فلسطینی طلبا کی ملاقات
کراچی(آئی این پی)گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا کہ فلسطینی طلبا کا سندھ کی جامعات میں تعلیم حاصل کرنا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔
انہوں نے کہا کہ وزیراعظم پاکستان، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور پوری قوم فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے سندھ کی مختلف جامعات میں زیرِ تعلیم فلسطینی طلباء سے گورنر ہاؤس کراچی میں ملاقات کے دوران کیا۔ اس موقع پر فلسطینی طلبا نے گورنر ہاوس میں جاری مختلف انیشیٹیوز جن میں آئی ٹی مارکی ، راشن مارکی اور امید کی گھنٹی شامل تھے ۔ فلسطینی طلبہ نے گورنر سندھ کے فلاحی اقدامات کو سراہا۔ انہوں نے قائداعظم کے تاریخی دفتر کا دورہ بھی کیا۔