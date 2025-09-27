غیر قانونی تعمیرات سنگین جرم، ملزمان کیخلاف کارروائی ناگزیر سعید غنی
کراچی (کامرس رپورٹر)صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا ہے کہ شہر میں غیر قانونی تعمیرات کسی صورت برداشت نہیں کی جائیں گی،اس حوالے سے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے لیے نیا قانون تیار کیا جا رہا ہے تاکہ کرپشن کی روک تھام ہو اور جائز کام کرنے والے بلڈرز کو نقصان نہ پہنچے۔
وہ کراچی میں ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز (آباد)کی جانب سے منعقدہ مٹیریل ایکسپو کی افتتاحی تقریب سے خطاب کررہے تھے جس میں آباد کے رہنماؤں، بلڈرز، ڈیولپرز اور تعمیراتی صنعت سے وابستہ دیگر اسٹیک ہولڈرز نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا کہ سندھ حکومت تعمیراتی شعبے میں ریفارمز لارہی ہے نئے بائی لائز تیار ہوچکے ہیں جن پر جلد عملدرآمد ہوگا غیر قانونی تعمیرات سنگین جرم ہے اور اس میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی ناگزیر ہے اگر حکومت کے فیصلے قانون کے خلاف ہوں تو عدالت سزا دینے کا اختیار رکھتی ہے غلط فیصلے غیر قانونی تعمیرات کو بڑھاوا دیتے ہیں اسی لئے نئے قانون کی اشد ضرورت ہے ، شہریوں کی مجبوری ہے کہ وہ پورشنز میں رہتے ہیں مگر ہمیں درست رہائشی منصوبے دینا ہوں گے انہوں نے کہا کہ نسلا ٹاور کو گرانا ایک غلط فیصلہ تھا، جج صاحبان کو عمارتیں مسمار کرنے کے بجائے حل نکالنے چاہئیں، اگر کوئی ایک عمارت غلط بنتی ہے تو اس کے سرمایہ کار قصوروار نہیں ہوتے ۔صوبائی وزیر نے کہا کہ حکومت اور آباد کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے مگر بنیادی نکات پر اتفاق ضروری ہے اداروں اور عوام دونوں کیلئے بہتر نظام بنانا وقت کی ضرورت ہے مزید کہتے ہیں کہ سندھ میں زمینوں کی نیلامی اورپراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے بھی اصلاحات پر کام جاری ہے جبکہ کے ڈی اے کے اقدامات کو مزید مؤثر بنانے کی ضرورت ہے ۔ چیئرمین آباد محمد حسن بخشی نے کہا کہ ملک میں اس وقت 12 ملین گھروں کی کمی ہے اگر تعمیراتی صنعت کو سہارا دیا گیا تو نہ صرف روزگار کے مواقع بڑھیں گے بلکہ معیشت بھی مضبوط ہوگی، ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر کاروبار کریں اور ایسا کاروباری ماحول ہو جو اعتماد کی فضا پیدا کرے ۔آباد کے رہنما نے زور دیا کہ نئے بائی لاز کا نفاذ تعمیراتی صنعت کی ترقی میں سنگ میل ثابت ہوگا ۔