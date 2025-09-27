سڑکوں کی مرمت اور سیوریج نظام بہتر بنانے کا حکم
کراچی (اسٹاف رپورٹر)وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ شہر کراچی کی بارش سے متاثرہ اندرونی سڑکوں کی فوری مرمت و تعمیر نو کی جائے اور ساتھ ہی ایسا نکاسی آب کا موثر نظام قائم کیا جائے تاکہ مستقبل میں سڑکوں کو نقصان نہ پہنچے۔
یہ بات انہوں نے جمعے کے روز وزیراعلیٰ ہاؤس میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ جس میں صوبائی وزراء سید ناصر حسین شاہ، سعید غنی، جام خان شورو، میئر کراچی مرتضیٰ وہاب، پرنسپل سیکریٹری آغا واصف، کمشنر کراچی حسن نقوی اور سیکریٹری بلدیات وسیم شمشاد شریک تھے ۔ وزیراعلیٰ سندھ نے حالیہ مون سون بارشوں سے شہر کی اندرونی سڑکوں کو پہنچنے والے بڑے پیمانے پر نقصان پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ناقص نکاسی آب کے باعث صورتحال مزید خراب ہوئی۔ انہوں نے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن (کے ایم سی) اور ٹاؤن انتظامیہ کو ہدایت کی کہ وہ بلدیات محکمہ کی نگرانی میں سڑکوں کی بحالی کے منصوبے تیار کریں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہر خراب سڑک کی مرمت یا مکمل تعمیر نو کی جائے اور کوئی بھی منصوبہ نکاسی آب کے نظام کے بغیر منظور نہیں ہوگا۔ وزیراعلیٰ سندھ نے بہتر سڑکوں کو شہری نقل و حرکت، معاشی سرگرمیوں اور عوامی فلاح سے جوڑتے ہوئے کہا کہ کراچی ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے ، اس کی انفرااسٹرکچر کو اس حقیقت کا عکاس ہونا چاہیے ۔ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے اجلاس کو بتایا کہ بلدیہ عظمیٰ کی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کا سروے جاری ہے ، جبکہ صوبائی وزیر بلدیات نے کہا کہ ٹاؤن انتظامیہ کو بھی اپنے اپنے علاقوں میں سروے کرنے کی ہدایت دی گئی ہے ۔ یہ منصوبے مکمل ہونے کے بعد وزیراعلیٰ کو منظوری کے لیے پیش کیے جائیں گے ۔ مزید برآں، وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے محکمہ بلدیات کو شہر میں صفائی کے کاموں کو تیز کرنے کی بھی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ بہتر صفائی ستھرائی اور سڑکوں کی حالت کراچی کو قابلِ رہائش بنانے کے لیے ناگزیر ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ہم بارش کے پانی کے جمع ہونے یا گندے نکاسی آب کے اُبلنے کو ترقیاتی کوششوں میں رکاوٹ نہیں بننے دیں گے ۔ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ ماضی کے مون سون سے سبق سیکھنا ہوگا اور پائیدار سڑکوں کی تعمیر، مربوط نکاسی آب کے نیٹ ورک اور بروقت بلدیاتی خدمات ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہیں۔وزیراعلیٰ سندھ کو اجلاس میں بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ سڑکوں کا سروے جاری ہے جسکی تکمیل کے بعد اسکیمیں بناکر منظوری لی جائے گی۔