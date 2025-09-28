دریائے سندھ میں ڈوب کر تین بہنیں جاں بحق
محراب پور(نمائندہ دنیا)ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو عملے کی غیر موجودگی کے باعث دریائے سندھ پار کرتے ہوئے تین کمسن بہنیں جاں بحق ہوگئیں۔
کمال ڈیرو پولیس تھانہ کی حدود گاؤں نواں آباد کے مقام پر محنت کش محمد ایوب کلہوڑو کی بیٹیاں 12 سالہ حمیراں، 11 سالہ عمان اور 9 سالہ زبیدہ پانی کے تیز بہاؤ کی لپیٹ میں آکر ڈوب گئیں۔ مقامی افراد نے غوطہ خوروں کی مدد سے پانچ گھنٹے کی کوششوں کے بعد تینوں بچیوں کی نعشیں نکال کر ورثاء کے حوالے کردیں، نعشیں گھر پہنچنے پر کہرام مچ گیا۔ورثاء کا کہنا ہے کہ بچیاں گھر سے معمول کے کام کے لیے باہر گئی تھیں کہ یہ سانحہ پیش آگیا۔ گوہر کلہوڑو نے الزام لگایا کہ ضلعی انتظامیہ کی نااہلی اور حفاظتی اقدامات نہ ہونے کے باعث یہ المناک حادثہ رونما ہوا ہے ۔انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آبزرور نوشہرو فیروز کے ضلعی کوآرڈینیٹر محمد سلیم مغل نے وزیر اعلیٰ سندھ سے افسوسناک واقعے کے نوٹس کا مطالبہ کیا ہے۔