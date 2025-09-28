صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنگریو :کار اور موٹر سائیکل میں تصادم، دو افراد جاں بحق

  • کراچی
پنگریو (نمائندہ دنیا)پنگریو کے قریب گاؤں کرڑبھوئنریو کے مقام پر کار اور موٹر سائیکل میں خوفناک تصادم کے نتیجے میں دو افراد جاں بحق جبکہ ایک شدید زخمی ہوگیا۔

 تفصیلات کے مطابق سینئر صحافی علی مراد شاہ کے بھائی عاشق علی شاہ کی طبیعت اچانک خراب ہونے پر انہیں گاؤں پیر قائم محمد شاہ سے کار میں علاج کے لیے پنگریو لایا جارہا تھا کہ راستے میں سامنے سے آنے والی موٹر سائیکل سے تصادم ہوگیا۔حادثے میں موٹر سائیکل سوار باپ بیٹا عزت کھوسو اور مراد علی کھوسو شدید زخمی ہوگئے جبکہ کار سوار عاشق علی شاہ بھی شدید زخمی ہوئے ۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا ،تاہم 42 سالہ عاشق علی شاہ اور 15 سالہ عزت کھوسو دم توڑ گئے ۔ مراد علی کھوسو کی حالت تشویشناک ہونے پر انہیں حیدرآباد ریفر کردیا گیا۔متوفیوں کی میتیں جب گھروں کو پہنچیں تو کہرام مچ گیا، لواحقین دھاڑیں مار مار کر روتے رہے ۔ نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور دونوں کو ان کے مقامی قبرستانوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ محراب پور میں مورو تھانہ کی حدود میں گولڈن گراؤنڈ کے قریب کفن میں لپٹی ایک نومولود بچے کی نعش برآمد ہوئی، جسے دیکھ کر علاقہ مکینوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر نعش کو اپنی تحویل میں لیا اور مقامی رضا کاروں کی مدد سے سپرد خاک کر دیا۔واضح رہے کہ ایک ہفتہ قبل درس پولیس تھانہ کی حدود میں مہران کالونی کے قریب نکاسی آب کی نالی سے بھی ایک نومولود بچے کی نعش ملی تھی۔  

