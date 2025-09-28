سانگھڑ میں کارروائیاں، خواتین سمیت 16ملزمان گرفتار
سانگھڑ ،اندرون سندھ (نمائندگان دنیا) سانگھڑ کے مختلف علاقوں میں چھاپوں کے دوران ایک اشتہاری، تین روپوشوں سمیت مجموعی طور پر 16 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا، جن کے قبضے سے نقدی، چرس، ولایتی شراب، گٹکا اور موٹر سائیکل برآمد ہوئے ۔
تفصیلات کے مطابق ایس ایچ او سانگھڑ گلزار علی مری نے کارروائی کے دوران چار خواتین مسمات سائرہ، شہزادی عرف شمع، وحیدہ اور کلثوم کو چوری کے مقدمے میں گرفتار کیا اور ان کے قبضے سے ایک لاکھ روپے کی چوری شدہ رقم برآمد کی ۔ رسول بخش ملاح سے 20 لیٹر شراب بھی ضبط کی گئی۔ میرپورخاص پولیس نے موٹر سائیکل چوری اور ڈکیتیوں میں ملوث ملزمان کے خلاف گرینڈ آپریشن کرتے ہوئے گلشن کالونی میں چھاپے کے دوران پانچ افراد کو گرفتار کرکے تین مسروقہ موٹر سائیکلیں برآمد کرلیں، دوسری جانب فیملی فیسٹیول میں ہراسانی اور جھگڑے کے الزام میں سات ملزمان پر مقدمہ درج کرلیا گیا۔ جیکب آباد پولیس نے شاہ غازی محلہ میں ہونے والی چوری کے کیس کا معمہ حل کرتے ہوئے دو مرکزی ملزمان اور دو کباڑیوں کو گرفتار کرلیا جبکہ چوری شدہ سامان بھی برآمد کرلیا گیا۔ لاڑکانہ پولیس نے دعویٰ کیاہے کہ کچے میں مبینہ مقابلے کے دوران انتہائی مطلوب ڈاکو ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوگیا۔ حیدرآباد پولیس نے کارروائی کرکے جھگڑے میں ملوث 2 اور مین پوری سپلائر سمیت 3 ملزمان گرفتار کرلیے۔