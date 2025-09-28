اسامہ ہالیجوی جمعیت طلباء اسلام سندھ کے صدر منتخب
سکھر (نمائندہ دنیا )جمعیت طلباء اسلام کے سرگرم رہنما مولانا اسامہ محمود ہالیجوی کو صوبہ سندھ کا صدر منتخب کرلیا گیا۔
اس موقع پر جمعیت علماء اسلام سٹی سکھر کے جنرل سیکریٹری لیاقت علی مغل کی قیادت میں ایک وفد نے ان سے ملاقات کی اور مبارکباد پیش کرتے ہوئے پھولوں کے ہار پہنائے ۔لیاقت علی مغل نے اس موقع پر کہا کہ مولانا اسامہ محمود ہالیجوی کی قیادت طلباء تنظیم کے لیے مثبت پیش رفت ثابت ہوگی۔ ان کی علم و دانش اور تنظیمی صلاحیتوں کے باعث جمعیت طلباء اسلام صوبے بھر میں مزید فعال کردار ادا کرے گی۔انہوں نے مزید کہا کہ نوجوان نسل قوم کا سرمایہ ہیں، ملک کی تعمیر و ترقی میں نوجوانوں کا کردار بنیادی ہے۔