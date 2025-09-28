سیپکو کی نااہلی، شہری بجلی چوری کا بوجھ اٹھانے پر مجبور
سکھر (بیورو رپورٹ)سیپکو سب ڈویژن ون کے عملے کی مبینہ کرپشن اور نااہلی کا انکشاف ہوا ہے ۔
ذرائع کے مطابق عملہ شہر میں من پسند افراد کو چوری کی بجلی فراہم کرنے کے لیے بوگس میٹر نصب کر رہا ہے ، جس کے باعث محکمے کو ماہانہ کروڑوں روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے ۔ذرائع نے بتایا کہ مبینہ طورپر رشوت عملے کے درمیان تقسیم کر لی جاتی ہے ، جبکہ اس نقصان کا ازالہ عام صارفین پر اضافی یونٹس اور ڈڈیکشن لگا کر کیا جاتا ہے ،اس کے باوجود بھی محکمہ سیپکو خسارے میں جا رہا ہے ۔شہری و سماجی رہنماؤں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ سیپکو سب ڈویژن ون کا عملہ کئی برسوں سے بجلی چوری میں ملوث ہے۔