لاڑکانہ :رند کالونی ودیگر علاقوں میں ترقیاتی کام جلد مکمل کرنیکی ہدایت

  • کراچی
لاڑکانہ (بیورو رپورٹ)چیئرمین دڑی ٹاؤن نے لاڑکانہ کی رند کالونی ودیگر علاقوں میں ترقیاتی کام جلد مکمل کرنیکی ہدایت کی۔ شاہ رخ انور سیال نے مختلف علاقوں کے دورے کے موقع پر کہاکہ پی ایس 12 میں ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھادیا ہے ، انہوں نے کہاکہ پی پی عوام کو دہلیز تک سہولتیں فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے ۔

سندھ حکومت کی جانب سے سابق صوبائی وزیر داخلہ و ایم پی اے سہیل انور سیال کے حلقہ پی ایس-12 میں ترقیاتی منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے ۔ ایم پی اے سہیل انور سیال کے بھائی اور چیئرمین دڑی ٹاؤن شاہ رخ انور سیال نے رند کالونی، خالق کالونی سمیت مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔شاہ رخ انور سیال نے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے افسران کے ہمراہ گلیوں کا معائنہ کیا اور منصوبوں کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی۔اس موقع پر چیئرمین دڑی ٹاؤن کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت عوام کو ان کی دہلیز پر بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے ۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، وزیراعلیٰ مراد علی شاہ، ایم پی اے فریال تالپور اور سہیل انور سیال کی ہدایات کے مطابق ترقیاتی منصوبے جاری ہیں تاکہ عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے اور ان کے بنیادی مسائل حل ہوں۔دورے کے دوران یوسی چیئرمین، سابق یوسی چیئرمین اور علاقے کے معزز افراد بھی موجود تھے۔

