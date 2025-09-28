پرائمری ٹیچرز ایسوسی ایشن کی کال پر اساتذہ کا احتجاجی دھرنا
لاڑکانہ ،حیدرآباد (بیورو رپورٹ،نمائندہ دنیا) پرائمری اساتذہ کی تنظیم پ ٹ الف کی کال پر اساتذہ نے گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول دینی مدرسہ سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی اور دھرنا دیا۔
شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا کر شدید نعرے بازی کی۔ریلی کی قیادت پ ٹ الف ڈویژن لاڑکانہ کے صدر محمد اسلم دیدڑ، ضلعی صدر اشفاق احمد دھامراہ اور ارشاد علی تنیو نے کی۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ سندھ ایمپلائیز الائنس کے تمام مطالبات جائز ہیں، لیکن حکومت مسلسل نظر انداز کر رہی ہے ۔انہوں نے کہا کہ پینشن کا کالا قانون فوری واپس لیا جائے ، ڈی آر اے میں اضافہ کیا جائے ، ریٹائرمنٹ پر گروپ انشورنس اور بینیولنٹ فنڈ دیا جائے اور تنخواہوں میں 100 فیصد اضافہ کیا جائے ۔ مقررین نے وارننگ دی کہ اگر مطالبات پورے نہ کیے گئے تو 6 اکتوبر کو بلاول ہاؤس کراچی کے سامنے دھرنا دیا جائے گا۔ حیدرآباد میں سندھ عوامی فورم کی جانب سے منشیات کی کھلے عام فروخت کے خلاف حیدر چوک سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں سیاسی و سماجی رہنماؤں، وکلا، طلبہ اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ریلی کے شرکاء نے شدید نعرے بازی کی جبکہ مقررین نے کہا کہ پورا سندھ خصوصاً حیدرآباد آئس اور دیگر منشیات کے اڈوں میں تبدیل ہوچکا ہے ، نشہ ایسے بیچا جا رہا ہے جیسے کوئی عام شے ہو۔چیئرمین سندھ عوامی فورم حبیب جتوئی، اکبر خان جتوئی، ایڈووکیٹ فیصل مغل، صحافی عظمت کنبھر اور دیگر مقررین نے الزام عائد کیا کہ منشیات فروشی میں پولیس کے بعض اہلکار اور حکمران جماعت کے مقامی رہنما بھی ملوث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ منشیات نے گھروں کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیوں، کالجوں اور اسکولوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے ۔ مقررین نے شاعر ڈاکٹر آکاش انصاری کے بیٹے کے ہاتھوں قتل کو اس کی بدترین مثال قرار دیا اور اعلیٰ حکام سے سخت اقدامات کا مطالبہ کیا۔