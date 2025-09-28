فلیٹ پر قبضے کے ملزم کو 7سال قید،ایک لاکھ جرمانہ
کراچی (اسٹاف رپورٹر)ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرقی کی عدالت نے بیرون ملک مقیم خاتون کے فلیٹ پر قبضے کے کیس میں جرم ثابت ہونے پر ملزم عبد الوحید کو سات سال قید اور ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنادی۔
عدالت نے ساتھ ہی ملزم کو درخواست گزار کو تین لاکھ روپے بطور معاوضہ ادا کرنے کا حکم بھی دیا۔ استغاثہ کے مطابق گلشن اقبال بلاک 13-ڈی ٹو میں واقع 880 اسکوائر یارڈ کے فلیٹ کی مالکن طوبیٰ فہد دبئی میں رہائش پذیر ہیں، ملزم عبد الوحید نے ان کے فلیٹ پر زبردستی قبضہ کر رکھا تھا اور جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیتا رہا ہے ۔ درخواست گزار طوبیٰ فہد نے کہا کہ فلیٹ کے تمام قانونی دستاویزات ان کے پاس موجود ہیں، اس کے باوجود ملزم نے ناجائز قبضہ برقرار رکھا۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ سناتے ہوئے ملزم کی ضمانت منسوخ کرتے ہوئے اسے فوری طور پر جیل بھیجنے کا حکم دیا۔ عدالت نے ایس ایچ او گلشن اقبال کو ہدایت کی کہ فلیٹ کا قبضہ درخواست گزار طوبیٰ فہد کو دلوایا جائے ۔