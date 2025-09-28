انٹرسٹی بس اڈے ختم نہ کرنے پر عدالت برہم
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ نے شہر میں انٹرسٹی بس اڈے ختم نہ کرنے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر سینٹرل اور ٹریفک پولیس سے آئندہ سماعت پر تازہ رپورٹس طلب کرلی ہیں۔
عدالت نے شہر میں بسوں کو داخلے کی اجازت دینے والے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی۔ جسٹس عدنان اقبال چودھری کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے لیاقت آباد الکرم اسکوائر پر انٹر سٹی بس اڈے کے خلاف دائر درخواست کی سماعت کی۔ وکیل درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود کراچی سے غیر قانونی بس اڈوں کا مکمل خاتمہ نہیں کیا گیا۔ لیاقت آباد میں واقع بس اڈا اب بھی فعال ہے اور وہاں گاڑیاں کھڑی ہیں۔ وکیل نے اس حوالے سے تازہ تصاویر بھی عدالت میں پیش کیں۔
عدالت نے ایس ایس پی ٹریفک اور ڈپٹی کمشنر سینٹرل سے استفسار کیا کہ شہر میں بسوں کو داخل ہونے سے کیوں نہیں روکا جا رہا۔ ایس ایس پی ٹریفک پولیس نے موقف دیا کہ تمام بڑے اڈے سہراب گوٹھ سے آگے منتقل کر دیے گئے ہیں اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی جاری ہے ۔ اب تک 500 سے زائد بسوں کے چالان کیے جا چکے ہیں۔ جسٹس عدنان اقبال چودھری نے ریمارکس دیے کہ کہا جا رہا ہے کہ شہر سے بس اڈے ختم کر دیے گئے ہیں لیکن اگر چالان ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بسیں اب بھی شہر میں داخل ہو رہی ہیں۔