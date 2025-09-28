صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت 2030 سے پہلے حفاظتی ویکسین میں خود کفالت چاہتی ہے ،وفاقی وزیر

  • کراچی
کراچی (سٹی ڈیسک)وفاقی وزیر نیشنل ہیلتھ سروسز سید مصطفیٰ کمال نے کہاہے کہ حکومت 2030 سے پہلے پولیوسمیت تمام حفاظتی ویکسین میں نہ صرف خود کفیل ہونا چاہتی ہے بلکہ خطے کے قریبی ممالک کو برآمد بھی کرنا چاہتی ہے۔

 اس سلسلے میں سرکاری و نجی اداروں کی بھرپور سپورٹ کرے گی، ڈاؤ یونیورسٹی کی ویکسین تیار کرنے کی صلاحیت قابل قدر اور بہترین ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈاؤ یونیورسٹی اوجھا کیمپس میں پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے ریجنل آفس کے افتتاح کے موقع پر کیا۔ اس موقع پر ڈاؤ یونیورسٹی کے رجسٹرار ڈاکٹر اشعر آفاق ، ڈاکٹرسید اظہار حسین ،ڈاکٹر طلعت رومی ، ناصر مغل، سید خاور مہدی ،ڈاکٹر قیصر وحید اور دیگر بھی موجود تھے ۔

 

