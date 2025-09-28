ڈکیتی کے ملزم کی ضمانت منظور
کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائیکورٹ نے ڈکیتی اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے مقدمے میں گرفتار ملزم محمد شاہد کی درخواست ضمانت منظور کرلی۔ عدالت نے ملزم کو دونوں مقدمات میں ایک ایک لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانے کی ہدایت کی ہے ۔
پراسیکیوشن کے مطابق ملزم محمد شاہد کے خلاف تھانہ درخشاں میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ پولیس کا مؤقف ہے کہ ملزم نے شہری سے اے ٹی ایم کے باہر لوٹ مار کی جبکہ گرفتاری کے وقت اس کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ ملزم کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ان کے موکل پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں۔