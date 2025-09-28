صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈکیتی کے ملزم کی ضمانت منظور

  • کراچی
ڈکیتی کے ملزم کی ضمانت منظور

کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائیکورٹ نے ڈکیتی اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے مقدمے میں گرفتار ملزم محمد شاہد کی درخواست ضمانت منظور کرلی۔ عدالت نے ملزم کو دونوں مقدمات میں ایک ایک لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانے کی ہدایت کی ہے ۔

 پراسیکیوشن کے مطابق ملزم محمد شاہد کے خلاف تھانہ درخشاں میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ پولیس کا مؤقف ہے کہ ملزم نے شہری سے اے ٹی ایم کے باہر لوٹ مار کی جبکہ گرفتاری کے وقت اس کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ ملزم کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ان کے موکل پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کو آگے بڑھنا ہے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
واشنگٹن کی تھپکی متعدد بار دیکھی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مودی کا شکریہ‘ خان کی سوری
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی عسکری قوت اور سفارتی برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
موسلادھار کامیابیاں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
لداخ مودی کے ہاتھ سے نکل گیا؟
محمد عبداللہ حمید گل