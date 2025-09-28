صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شادی کی خوشیاں غم میں تبدیل، ہوائی فائرنگ سے لڑکی جاں بحق ،دولہا فرار

  کراچی
شادی کی خوشیاں غم میں تبدیل، ہوائی فائرنگ سے لڑکی جاں بحق ،دولہا فرار

کراچی (اسٹاف رپورٹر) شاہ لطیف ٹاؤن تھانے کی حدود سیکٹر 20 میں شادی کی خوشیاں غم میں بدل گئیں ہوائی فائرنگ کے نتیجے میں 17 سالہ لڑکی جاں بحق ہوگئی مقتولہ کا خالو گرفتار دلہا فرار ہوگیا۔

پولیس کے مطابق جاں بحق لڑکی کی شناخت فاطمہ احمد کے نام سے ہوئی، جسے گردن پر گولی لگی اور وہ موقع پر دم توڑ گئی۔ اہل خانہ نے پولیس کو بتایا کہ گھر میں شادی کی تقریب جاری تھی، فاطمہ گردن جھکائے بیٹھی تھی، انہیں لگا کہ وہ تھکن کے باعث سو گئی ہے ، لیکن جب تقریب کے بعد اسے اٹھانے کی کوشش کی گئی تو وہ زمین پر گر گئی۔ ملزم نثار گل نے ابتدا میں پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے واقعے کو ڈاکوؤں کی فائرنگ قرار دیا، تاہم بعد میں تسلیم کیا کہ اس کی اندھی فائرنگ سے فاطمہ جاں بحق ہوئی۔پولیس نے ملزم کے قبضے سے واردات میں استعمال ہونے والا پستول برآمد کر لیا۔  مقتولہ فاطمہ کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کرلیا گیا۔

