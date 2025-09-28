مقدمہ ریگولر بینچ کے روبرو مقرر کرنے کے لئے چیف جسٹس کو ارسال
کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائیکورٹ کے اسپیشل بینچ میں گلشن روفی اسکیم 33 میں پلاٹوں کی الاٹمنٹ کے معاملے کی سماعت ہوئی۔
جسٹس کے کے کی سربراہی میں قائم بینچ نے کیس کو ریگولر بنچ کے روبرو مقرر کرنے کے لئے چیف جسٹس کو ارسال کردیا۔ وکیل درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ گلشن روفی اسکیم 33 کے سیکٹر 21 بی، 19 بی، 6 ڈی اور 6 سی میں الاٹیز نے پلاٹس بک کرائے تھے تاہم عدالتی احکامات کے باوجود اب تک 800 سے زائد متاثرین کو پلاٹس نہیں دیے گئے ۔ وکیل نے مزید کہا کہ سندھ ہائیکورٹ نے 2020 میں بلڈر کو واضح طور پر الاٹیز کو پلاٹس دینے کا حکم دیا تھا اور عدالت نے نیب کو بھی پابند کیا تھا کہ وہ الاٹیز کو پلاٹ دلوانے میں معاونت کرے ۔