صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مقدمہ ریگولر بینچ کے روبرو مقرر کرنے کے لئے چیف جسٹس کو ارسال

  • کراچی
مقدمہ ریگولر بینچ کے روبرو مقرر کرنے کے لئے چیف جسٹس کو ارسال

کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائیکورٹ کے اسپیشل بینچ میں گلشن روفی اسکیم 33 میں پلاٹوں کی الاٹمنٹ کے معاملے کی سماعت ہوئی۔

 جسٹس کے کے کی سربراہی میں قائم بینچ نے کیس کو ریگولر بنچ کے روبرو مقرر کرنے کے لئے چیف جسٹس کو ارسال کردیا۔ وکیل درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ گلشن روفی اسکیم 33 کے سیکٹر 21 بی، 19 بی، 6 ڈی اور 6 سی میں الاٹیز نے پلاٹس بک کرائے تھے تاہم عدالتی احکامات کے باوجود اب تک 800 سے زائد متاثرین کو پلاٹس نہیں دیے گئے ۔ وکیل نے مزید کہا کہ سندھ ہائیکورٹ نے 2020 میں بلڈر کو واضح طور پر الاٹیز کو پلاٹس دینے کا حکم دیا تھا اور عدالت نے نیب کو بھی پابند کیا تھا کہ وہ الاٹیز کو پلاٹ دلوانے میں معاونت کرے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

علی پور چٹھہ:گلیوں میں لٹکتے تار اور ننگے جوڑ،زندگیوں کو خطرہ،شہریوں کا احتجاج

سیلاب سے نقصانات کا سروے ،ڈپٹی کمشنر گجرات کامختلف دیہات کا دورہ

گلہ آرائناں والا سکول کی دیوار کے ساتھ ماڈل بازار کا قیام

سیالکوٹ :سیلاب سے جاں بحق افراد کے لواحقین میں چیک تقسیم

گورنر پنجاب سے فارن سٹڈی کنسلٹنٹس ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات

حافظ آباد:ضلع کونسل کے ریٹائرڈ ملازمین کے اعزاز میں الوداعی تقریب

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کو آگے بڑھنا ہے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
واشنگٹن کی تھپکی متعدد بار دیکھی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مودی کا شکریہ‘ خان کی سوری
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی عسکری قوت اور سفارتی برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
موسلادھار کامیابیاں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
لداخ مودی کے ہاتھ سے نکل گیا؟
محمد عبداللہ حمید گل