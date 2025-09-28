صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
قیمتی سامان چوری کرنے والا اسٹیل مل کا اعلیٰ افسر گرفتار

کراچی (اسٹاف رپورٹر)بن قاسم پولیس کی بڑی کارروائی، اسٹیل مل سے قیمتی سامان چوری کرنے والا اسٹیل مل کا اعلیٰ افسر گرفتار ، لاکھوں روپے مالیت کا کاپر برآمدکرلیا گیا۔

ایس ایس پی ملیر ڈاکٹر عبد الخالق پیر زادہ کے مطابق پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے اسٹیل مل کے قریب سے ملزم سید سادات علی کو گرفتار کیا، جو اسٹیل مل میں اسٹور جنرل مینیجر کے عہدے پر تعینات تھا۔ایس ایس پی کے مطابق ملزم اسٹیل مل سے قیمتی لوہا، تانبہ اور اسکریپ خفیہ طور پر باہر منتقل کرتا اور مختلف گوداموں میں فروخت کرتا تھا۔ گرفتاری کے وقت ملزم کے قبضے سے 40 کلو تانبہ (کاپر) اور چوری میں استعمال ہونے والی گاڑی برآمد ہوئی۔

