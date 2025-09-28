سکیورٹی گارڈ کی مدد سے گھروں میں وارداتیں کرنیوالے 4 ملزمان گرفتار
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)سکیورٹی گارڈ کی مدد سے گھروں میں وارداتیں کرنیوالے 4 ملزمان کو گرفتار کرلیا گیا، ملزمان ہر ماہ چار سے پانچ گھروں میں وارداتیں کرتے تھے ۔
تفصیلات کے مطابق کراچی میں سچل پولیس نے بین الصوبائی ہاؤس رابر گروہ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے سکیورٹی گارڈ کی مدد سے گھروں میں وارداتیں کرنیوالے 4 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔بڑی کارروائی کرتے ہوئے گھروں میں ڈکیتیاں کرنے والے بین الصوبائی گروہ کے چار ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان میں جاوید جیدا، موسیٰ کمانڈو، ابوبکر اور بلال شامل ہیں۔پولیس حکام کے مطابق ملزم بلال سکیورٹی گارڈ تھا جو جہاں بھی ڈیوٹی پر تعینات ہوتا وہاں گھروں کی ریکی کرتا اور ساتھیوں کو نشانہ بنانے کے لیے اطلاع دیتا تھا, ملزمان ہر ماہ چار سے پانچ گھروں میں وارداتیں کرتے اور لوٹا ہوا سامان رحیم یار خان، ڈی جی خان اور بھکر میں فروخت کر دیتے تھے ۔پولیس کا کہنا ہے کہ گروہ نے گلشن، سہراب گوٹھ، سچل اور سپر ہائی وے کے علاقوں میں درجنوں وارداتیں کیں۔ ملزمان کا سابقہ کرمنل ریکارڈ حاصل کیا جا رہا ہے جبکہ لوٹے گئے سامان کی برآمدگی کے لیے مزید کارروائیاں جاری ہیں۔