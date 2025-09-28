پانی پر تیرنے والے پہلے پارک کا افتتاح
کراچی (اسٹاف رپورٹر )میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے کورنگی کریک میں پاکستان کے پہلے مینگروو بائیو ڈائیورسٹی پارک کا افتتاح کردیا۔
یہ پارک نہ صرف پاکستان کا پہلا مینگرووز سے متعلق بائیو ڈائیورسٹی پارک ہے بلکہ یہ پانی کے اوپر تیرنے والا ملک کا پہلا پارک بھی ہے ، پارک کا قیام محکمہ جنگلات سندھ کے اشتراک سے ہواہے ۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ پارک کا قیام مینگرووز کے تحفظ اور عوامی آگاہی کے لیے ایک اہم قدم ہے ،سول سوسائٹی اور کاروباری افراد سے اپیل ہے کہ وہ مل کر اس منصوبے کو کامیاب بنائیں، بلدیہ عظمیٰ کراچی پورٹ ٹرسٹ بلڈنگ کے قریب بھی ایک نیا مینگرووز پارک قائم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی شہر میں بہتری کے لیے کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے تو مختلف طریقوں سے رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں لیکن ہم اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے ، سول سوسائٹی، میڈیا اور کاروباری برادری کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ شہر کی بہتری کے لیے تجاویز دیں اور ساتھ مل کر کام کریں تاکہ کراچی کو ایک جدید اور ماحول دوست شہر بنایا جا سکے ۔
انہوں نے کہا کہ شہریوں کے لیے صحت مند تفریحی مواقع فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور اس کے لیے پارکوں میں مزید تفریحی سہولیات اور دلچسپی کے عناصر شامل کرنا ہوں گے تاکہ عوام کی شمولیت کو یقینی بنایا جا سکے ، وقت آ گیا ہے کہ ہم صرف تنقید نہ کریں بلکہ مل کر اس شہر کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں، کے ایم سی شہر کی بہتری اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے ہمیشہ مثبت اقدامات اٹھانے کو تیار ہے ،انہوں نے کہا کہ شہر میں سیوریج کے پانی کی صفائی کے لیے دو بڑے ٹریٹمنٹ پلانٹس کی تعمیر جاری ہے جن کی تکمیل سے سمندری آلودگی میں واضح کمی آئے گی،ہارون آباد میں قائم کیے جانے والا ٹریٹمنٹ پلانٹ یومیہ 100 ملین گیلن پانی صاف کرنے کی استعداد رکھتا ہے جس میں ابتدائی طور پر 35 ملین گیلن پانی ٹریٹ کیا جائے گا، اسی طرح ماڑی پور میں واقع ٹریٹمنٹ پلانٹ تھری روزانہ 54 ملین گیلن سیوریج کا پانی صاف کرے گا،دونوں منصوبے سال کے اختتام تک مکمل کر لیے جائیں گے جس کے بعد سیوریج کا پانی ٹریٹ ہو کر سمندر میں جائے گا جس سے سمندری حیات کی زندگی محفوظ ہوگی اور آلودگی میں کمی واقع ہوگی،انہوں نے کہا کہ ٹریٹمنٹ پلانٹ فور ابراہیم حیدری میں قائم کیا جا رہا ہے جس سے کورنگی اور ابراہیم حیدری کے رہائشیوں اور صنعتی شعبے کو براہ راست فائدہ پہنچے گا،سمندر میں آلودہ پانی کے اخراج کو روکنا وقت کی اہم ضرورت ہے اور ان منصوبوں سے کراچی کے ماحولیاتی نظام کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔