پیپلز پارٹی اپنے شہداء کے نظریات کی وارث، عاجز دھامراہ
کوٹری (نمائندہ دنیا )پاکستان پیپلز پارٹی حیدرآباد ڈویژن کے صدر عاجز دھامراہ کی میزبانی میں دھامرہ ہاؤس کوٹری میں ایم آر ڈی موومنٹ کے شہداء کی برسی کے موقع پر پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں قرآن خوانی اور دعا کا اہتمام کیا گیا۔۔۔
جس میں بڑی تعداد میں پارٹی ورکرز، عہدیداران اور معززین نے شرکت کی۔شرکاء نے ایم آر ڈی موومنٹ کے شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کی تاریخ قربانیوں اور جدوجہد سے عبارت ہے ۔ جس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جمہوریت اور عوامی حقوق کے لیے اپنی جانیں قربان کیں، اسی طرح ایم آر ڈی موومنٹ کے شہداء نے بھی آمریت کے خلاف علمِ بغاوت بلند کیا اور عوامی طاقت کو زندہ کیا۔اس موقع پر عاجز دھامرہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایم آر ڈی موومنٹ کے شہید ہماری تاریخ کا روشن باب ہیں ۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے شہداء کے نظریات کی وارث اور عوام کے حق کی ترجمان ہے ۔ آج ہم عہد کرتے ہیں کہ شہداء کے خون کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں عوامی خدمت اور جمہوری استحکام کا سفر جاری رکھیں گے ۔ تقریب میں شریک کارکنان نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ شہداء کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھیں گے اور پارٹی کے پیغام کو گھر گھر پہنچائیں گے ۔ پیپلز پارٹی کی روایت ہے کہ وہ ہر دور میں اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتی آئی ہے اور ان کے مشن کو آگے بڑھاتی رہی ہے۔