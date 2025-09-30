کرکٹ پر جوا کھیلنے والوں کے خلاف کارروائی،3ملزم گرفتار
میرپورخاص ،لاڑکانہ (بیورو رپورٹ) میرپورخاص پولیس نے کرکٹ پر جوا چلانے والے اڈے پر چھاپہ مار کر ایک ملزم کو گرفتار کرلیا۔ تفصیلات کے مطابق سیٹلائٹ ٹاؤن پولیس نے خواتین اہلکاروں کے ہمراہ بھانسنگھ آباد گلی نمبر ایک میں کارروائی کی۔۔۔
چھاپے کے دوران زوہیب خان عرف \"بوہی\" نامی ملزم کو گرفتار کرکے اس کے قبضے سے ایک ٹیبلٹ، تین موبائل فونز، اور 4300 روپے نقد برآمد کرلیے گئے ۔ پولیس نے ملزم کے خلاف قمار بازی ایکٹ تحت مقدمہ درج کرلیا ہے۔ ذرائع کے مطابق کارروائی کے دوران تین افراد کو حراست میں لیا گیا تھا، تاہم پولیس کی جانب سے صرف ایک ملزم کو ظاہر کیا گیا۔مقامی مکینوں کا کہنا ہے کہ اڈے کی پشت پناہی بااثر افراد کرتے ہیں،جنہوں نے مبینہ طور پر لین دین کے بعد دیگر گرفتار شدگان کو چھڑوا لیا۔ مزید یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ چھاپے کے دوران بھاری رقم برآمد ہوئی، لیکن پولیس نے اسے ظاہر نہیں کیا۔ لاڑکانہ پولیس نے ضلع بھر میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیاں کرتے ہوئے مختلف جرائم میں ملوث 18 ملزمان کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا۔ پولیس کے مطابق مختلف علاقوں سے پکڑے گئے ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں منشیات، غیر قانونی اسلحہ، چوری شدہ موٹرسائیکلیں اور لاکھوں روپے مالیت کی 5 چوری شدہ بھینسیں بھی برآمد کی گئی ہیں۔