11کے وی فیڈرز کے ترقیاتی منصوبے جلد مکمل کرنے کی ہدایت
ٹھٹھہ (نمائندہ دنیا )چیف ایگزیکٹو افسر حیسکو فیض اللہ ڈاہری نے آپریشن ڈویژن ٹھٹہ کا دورہ کیا اور شہر میں جاری 11 کے وی فیڈرز کے ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کیا۔۔۔
اس موقع پر انہوں نے سپرنٹنڈنگ انجینئر آپریشن سرکل لاڑ گلزار احمد دستی اور پی ڈی کنسٹرکشن فہیم اللہ میمن کو ہدایت دی کہ ترقیاتی کام جلد سے جلد مکمل کرائے جائیں، تاکہ صارفین کو بلاتعطل بجلی کی فراہمی ممکن ہو۔فیض اللہ ڈاہری نے دفتر کا معائنہ بھی کیا اور تکنیکی عملے میں T&P ٹولز تقسیم کیے ۔ انہوں نے عملے کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ \"سب سے پہلے سیفٹی، اس کے بعد کام\" کے اصول پر سختی سے عمل کیا جائے ۔ ان کا کہنا تھا کہ حفاظتی اقدامات کے بغیر لائیو لائن پر کام نہ کیا جائے ، کیونکہ جان کی حفاظت سب سے مقدم ہے ۔ایکسین آپریشن ڈویژن ٹھٹہ عمران احمد شیخ نے بتایا کہ کسٹمر فیسلٹیشن سینٹر کا کام تیزی سے جاری ہے اور جلد ہی صارفین کے لیے جدید ون ونڈو سروس دستیاب ہوگی۔دورے کے دوران چیف ایگزیکٹو حیسکو نے رکن قومی اسمبلی سید ایاز شاہ شیرازی سے ملاقات کی اور انہیں ترقیاتی منصوبوں کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ تمام منصوبے مقررہ وقت پر مکمل کرکے بجلی کی فراہمی بہتر بنائی جائے گی۔سید ایاز شاہ شیرازی نے فیض اللہ ڈاہری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح پہلے ترقیاتی منصوبے وقت پر مکمل ہوئے ، باقی کام بھی بروقت مکمل ہوں گے اور عوام کو سہولت ملے گی۔اس موقع پر ڈی جی میراڈ عبدالماجد جتوئی، پی ڈی کنسٹرکشن فہیم اللہ میمن و دیگر افسران بھی موجود تھے۔