سکھر ،لاڑکانہ (بیورو رپورٹ )سندھ ایمپلائز الائنس کی کال پر سندھ کے مختلف شہروں میں سرکاری و بلدیاتی ملازمین نے سندھ حکومت کی مبینہ ملازم دشمن پالیسیوں کے خلاف احتجاج کیا۔۔۔

 مظاہرین نے پنشن میں کٹوتی کے مجوزہ قانون کو سیاہ قانون قرار دیتے ہوئے ڈسپیئرٹی ریڈکشن الاؤنس اور تنخواہوں میں 50 فیصد اضافہ، گروپ انشورنس اور بینیوولنٹ فنڈز کی ریٹائرمنٹ پر فوری ادائیگی سمیت دیگر مطالبات پیش کیے۔ سکھر میں مختلف محکموں کے مرد و خواتین ملازمین نے اپنے دفاتر کی تالہ بندی کر کے مقامی رہنماؤں کی قیادت میں احتجاجی ریلی نکالی، جو شہر کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی سکھر پریس کلب کے سامنے دھرنے میں تبدیل ہوگئی۔ شرکاء ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھائے نعرے بازی کرتے رہے ، جبکہ مطالبات کے حق میں اذان بھی دی گئی۔جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے سندھ ایمپلائز الائنس کے رہنماؤں شہزاد عباسی، عبداللہ کورائی، عبد القدیر ودیگر نے کہا کہ حکومت نے پنشن میں کٹوتی کر کے ملازمین کا واحد سہارا چھیننے کی کوشش کی ہے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ چھ لاکھ سے زائد سرکاری ملازمین کسی صورت یہ فیصلہ قبول نہیں کریں گے ۔رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی پہلے ہاریوں، کسانوں اور مزدوروں کو نظر انداز کرتی رہی اور اب ملازمت پیشہ طبقے کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے ۔ مقررین نے چیئرمین پی پی بلاول بھٹو زرداری سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری نوٹس لیں ،بصورت دیگر 6 اکتوبر کو بلاول ہاؤس کی جانب لانگ مارچ اور دھرنا دینے پر مجبور ہوں گے ۔ علاوہ ازیں لاڑکانہ ،حیدرآباد ،ٹھٹھہ ،بدین ،گھارو سمیت صوبے کے مختلف شہروں میں بھی احتجاج کیاگیا۔

 

