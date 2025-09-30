صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جیکب آباد(نمائندہ دنیا )جمعیت علماء اسلام سندھ کے ترجمان ڈاکٹر اے جی انصاری نے فلسطین میں جاری اسرائیلی مظالم اور نہتے فلسطینی عوام کی نسل کشی پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ غاصب اسرائیل کی درندگی اور جارحیت پوری انسانیت کے لیے کھلا چیلنج ہے۔۔۔

مگر افسوس کہ عالمی ضمیر اور مسلم حکمران سنگین ظلم پر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔انہوں نے کہا کہ معصوم بچوں، عورتوں اور بزرگوں پر بمباری کرکے بستیوں کو مٹی کا ڈھیر بنانا تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے ، لیکن اس کے باوجود فلسطینی عوام کی قربانیاں اور ان کی جدوجہد اس بات کا ثبوت ہیں کہ کوئی طاقت انہیں ان کے جائز حقِ آزادی سے محروم نہیں رکھ سکتی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور مغربی طاقتوں کی پشت پناہی کے باوجود \"گریٹر اسرائیل\" کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔جے یو آئی سندھ کے ترجمان نے کہا کہ اگر مسلم حکمران متحد ہو جائیں تو اسرائیل کی جارحیت چند دنوں میں دم توڑ سکتی ہے ، مگر اقتدار کی کرسیوں اور ذاتی مفادات نے امت کو کمزور کردیا ہے ۔ انہوں نے زور دیا کہ وقت آ گیا ہے کہ مسلم ممالک اپنے اختلافات بھلا کر فلسطین کے لیے مشترکہ اور مؤثر حکمت عملی اختیار کریں۔ڈاکٹر اے جی انصاری نے عالمی اداروں اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ محض قراردادوں اور بیانات پر اکتفا کرنے کے بجائے فوری عملی اقدامات کریں تاکہ نہتے فلسطینی عوام کو مزید قتل عام سے بچایا جا سکے ۔ آخر میں انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہارِ یکجہتی کے لیے ہر سطح پر آواز بلند کریں اور عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے میں اپنا کردار ادا کریں۔

 

