میرپور خاص:دو دکانوں میں نقب زنی،چور لاکھوں روپے لے اڑے
میرپورخاص (بیورو رپورٹ)میرپورخاص میں چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہوگیا ۔ مہران تھانہ کی حدود میں کھپرو اسٹینڈ چوک کے قریب واقع گلی میں رات گئے نامعلوم چور ایک مکینک اور جنریٹر ریپئرنگ شاپ کے تالے توڑ کر لاکھوں روپے مالیت کا سامان چرا کر فرار ہوگئے۔۔۔
دکان مالک عبدالمجید پنھور اور مکینک جبار کے مطابق، چور تین جنریٹرز، تین بیٹریاں، موٹر سائیکل کے نئے پرزے اور دیگر قیمتی سامان لے گئے ، جن کی مالیت تقریباً چار لاکھ روپے بنتی ہے ۔ مالکان نے بتایا کہ چوری شدہ زیادہ تر سامان گاہکوں کا تھا، جس کا نقصان اب انہیں خود برداشت کرنا پڑے گا۔انہوں نے مزید کہا کہ صبح 6 بجے پڑوسیوں کی اطلاع پر دکان پہنچنے پر واقعے کا انکشاف ہوا، لیکن صبح 7 بجے پولیس کو اطلاع دینے کے باوجود پولیس جائے وقوعہ پر بروقت نہیں پہنچی۔ متاثرہ افراد نے ایس ایس پی اور ڈی آئی جی میرپورخاص سے اپیل کی ہے کہ چوری شدہ سامان فوری طور پر برآمد کر کے انہیں انصاف فراہم کیا جائے ۔