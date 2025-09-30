صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گلستان جوہر میں پانی کے گڑھے میں ڈوب کر دو بچے جاں بحق

  • کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)گلستان جوہر بلاک 9 میں پانی کے گڑھے میں ڈوب کر دو بچے جاں بحق ہوگئے ۔اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو ادارے کے اہلکار موقع پر پہنچے اور جاں بحق بچوں کی لاشوں کو گڑھے سے نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔۔۔

پولیس حکام کے مطابق زیر تعمیر عمارت کی بنیادوں کے لیے گڑھا کھودا گیا تھا عمارت کی تعمیر کا کام بند تھا گڑھے کے اطراف میں انتظامیہ کی جانب سے نیٹ لگا کر بند کیا گیا تھا گڑھے میں بارش کا پانی جمع تھا جس میں اطراف کی آبادی سے بچے آکر نہاتے تھے آج بھی بچے نیا رہے تھے جن میں سے دو بچے ڈوب کر جاں بحق ہوگئے جاں بحق بچوں کی شناخت 11 سالہ حارث اور 10 سالہ مرید کے نام سے ہوئی۔جاں بحق بچے دھنی بخش گوٹھ گلستان جوہر کے رہائشی تھے جن کی لاشیں ضابطے کی کارروائی کے بعد لواحقین کے حوالے کردی گئیں۔

