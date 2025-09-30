صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صوبائی سطح پر وزارتوں کی بندربانٹ شروع ، اسد عثمانی

  • کراچی
صوبائی سطح پر وزارتوں کی بندربانٹ شروع ، اسد عثمانی

کراچی (اسٹاف رپورٹر)مسلم لیگ ن سندھ کے ترجمان اسد عثمانی نے کہا ہے کہ سندھ حکومت مریم نواز کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خوفزدہ نظر آتی ہے ، اسی لیے صوبائی سطح پر وزارتوں کی بندربانٹ شروع کردی گئی ہے۔۔۔

گزشتہ روزاپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے جب بھی مسلم لیگ ن کی حکومت آئی ملک میں ترقی کے دروازے کھلے ۔ ترجمان اسد عثمانی نے کہا کہ پیپلزپارٹی اگر کرپشن کم کر دے تو سندھ بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہوسکتا ہے لیکن موجودہ دورِ حکومت میں ترقی کا خواب پورا ہونا ناممکن دکھائی دیتا ، سندھ کے عوام کی خواہش ہے کہ صوبے میں بھی مریم نواز جیسی وزیراعلیٰ ہو جو حقیقی معنوں میں عوامی خدمت کو ترجیح دے ۔ ترجمان نے مزید کہا کہ کراچی جو کہ ملک کا سب سے بڑا شہر ہے آج کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے ، نہ سڑکیں ہیں، نہ پینے کا صاف پانی دستیاب ہے اور نہ ہی سیوریج کا کوئی موثر نظام موجود ہے ۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ ن کی حکومت سندھ کی ترقی کیلئے ناگزیر ہے اور جلد صوبائی حکومت کے خلاف تحریک نجات کا آغاز کیا جائے گا۔ اسد عثمانی نے وزیراعظم کی پالیسیوں کو بھی سراہا اور کہا کہ شہباز شریف نے بہترین حکمتِ عملی سے دنیا بھر میں پاکستان کا پرچم بلند کیا ہے ، آج عالمی برادری پاکستان سے دوستی کی خواہاں ہے ۔ 

 

