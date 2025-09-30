صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرداخلہ سندھ کی والدہ کے انتقال پر اظہار افسوس

  • کراچی
وزیرداخلہ سندھ کی والدہ کے انتقال پر اظہار افسوس

کراچی(اسٹاف رپورٹر)چیف ایگزیکٹو آفیسر واٹر کارپوریشن احمد علی صدیقی اور چیف آپریٹنگ آفیسر انجینئر اسداللہ خان نے وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی والدہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔۔۔

 اپنے مشترکہ تعزیتی بیان میں انہوں نے مرحومہ کے انتقال کو ایک ناقابلِ تلافی نقصان قرار دیتے ہوئے کہا کہ دکھ اور صدمے کی اس گھڑی میں واٹر کارپوریشن کے تمام افسران اور ملازمین وزیر داخلہ اور ان کے اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ مرحومہ کو جوارِ رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور پسماندگان کو یہ صدمہ صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

47پل پر قائم نجی ٹرانسپورٹ اڈوں کے خلاف مقررہ مدت کے بعد کارروائی کا حکم

انسدادِ پولیو مہم راؤنڈ 13 سے 16 اکتوبر تک مکمل کرنیکا فیصلہ

ڈپٹی کمشنر سے سلور میڈل جیتنے والی باکسر عائشہ ممتاز کی ملاقات

ڈپٹی کمشنر میانوالی ،کمشنر افغان مہاجرین کی زیر صدارت اجلاس

یونیورسٹی آف سرگودھا میں تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا

تحصیل کمپلیکس بھیرہ کی جامع مسجد کے توسیعی منصوبے کا افتتاح

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک نشست آوارہ کتوں کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
برابری کے حقوق کی آئینی ضمانت بیکار ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بہار آئی تو .......!!
عرفان صدیقی
رشید صافی
خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی
رشید صافی
سلمان غنی
چھوٹے صوبوں کی تشکیل
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(2)
حافظ محمد ادریس