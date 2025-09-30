وزیرداخلہ سندھ کی والدہ کے انتقال پر اظہار افسوس
کراچی(اسٹاف رپورٹر)چیف ایگزیکٹو آفیسر واٹر کارپوریشن احمد علی صدیقی اور چیف آپریٹنگ آفیسر انجینئر اسداللہ خان نے وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی والدہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔۔۔
اپنے مشترکہ تعزیتی بیان میں انہوں نے مرحومہ کے انتقال کو ایک ناقابلِ تلافی نقصان قرار دیتے ہوئے کہا کہ دکھ اور صدمے کی اس گھڑی میں واٹر کارپوریشن کے تمام افسران اور ملازمین وزیر داخلہ اور ان کے اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ مرحومہ کو جوارِ رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور پسماندگان کو یہ صدمہ صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔