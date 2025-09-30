صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیوٹی سیلون میں جنریٹر کا دھواں بھرنے سے 8 خواتین بے ہوش

  • کراچی
بیوٹی سیلون میں جنریٹر کا دھواں بھرنے سے 8 خواتین بے ہوش

کراچی(اسٹاف رپورٹر)ڈیفنس فیز 8 میں بیوٹی سیلون میں جنریٹر کا دھواں بھرنے سے 8 خواتین بے ہوش ہوگئیں جنھیں طبی امداد کے لیے قریبی نجی اسپتال منتقل کردیا گیا۔۔۔

اس حوالے سے ایس ایچ او ساحل خالد رفیق نے بتایا کہ ڈیفنس فیز 8 ذوالفقار ایونیو کے قریب بیوٹی سیلون میں خواتین کے بے ہوش ہونے کی اطلاع پر پولیس موقع پہنچ گئی اور ابتدائی معلومات میں پتا چلا ہے کہ واقعہ جنریٹر کا دھواں بھرنے کی وجہ سے پیش آیا۔ایس ایچ او کے مطابق بے ہوش 8 خواتین میں 5 خواتین بیوٹی سیلون کی ملازمین ہیں جبکہ دیگر 3 خواتین بیوٹی سروسز کے لیے آئی تھیں۔انہوں نے مزید بتایا کہ بے ہوش خواتین کی حالت خطرے سے باہر ہے اور اس حوالے سے پولیس مزید چھان بین بھی کر رہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ناقص حکمت عملی، ایچ پی وی ویکسی نیشن مہم متاثر

فیصل آباد سمیت صوبہ بھر میں 12 ہزار سے زائد نئے اساتذہ بھرتی کرنے کا فیصلہ

وزیراعلیٰ کا دورہ ، زرعی یونیورسٹی کے باہر استقبالیہ کیمپ لگایا گیا

زرعی یونیورسٹی میں یوم خوراک کا ضیاع اور نقصانات پر واک

ورلڈ ہارٹ ڈے ، کمالیہ میں فوڈ اتھارٹی کے زیرِاہتمام آگاہی واک

جڑانوالہ:اے سی کی ہدایت پر ہسپتال روڈ کی تعمیرشروع

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک نشست آوارہ کتوں کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
برابری کے حقوق کی آئینی ضمانت بیکار ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بہار آئی تو .......!!
عرفان صدیقی
رشید صافی
خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی
رشید صافی
سلمان غنی
چھوٹے صوبوں کی تشکیل
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(2)
حافظ محمد ادریس