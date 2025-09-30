صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گلستان جوہر میں غیر قانونی تعمیرات سے متعلق ناظر کی رپورٹ جمع

  • کراچی
گلستان جوہر میں غیر قانونی تعمیرات سے متعلق ناظر کی رپورٹ جمع

کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ میں ورکس کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی گلستان جوہر میں غیر قانونی تعمیرات سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی، ناظر سندھ ہائیکورٹ نے اپنی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی۔۔۔

 سماعت کے دوران وکیلِ بلڈر نے ناظر کی رپورٹ پر جواب جمع کرانے کے لیے مہلت کی استدعا کی، جس پر عدالت نے ہدایت دی کہ آئندہ سماعت تک جواب لازمی جمع کرایا جائے ۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 27 اکتوبر تک ملتوی کردی۔درخواست گزار کے وکیل نے مؤقف اپنایا کہ بلڈر نے سوسائٹی میں گراؤنڈ پلس فور منزلہ عمارت تعمیر کر لی ہے حالانکہ قواعد کے مطابق یہاں صرف گراؤنڈ پلس ٹو کی اجازت ہے ۔ وکیل نے نشاندہی کی کہ تعمیرات میں اوپن ایئر اسپیس بھی نہیں چھوڑی گئی جس سے قریبی عمارتوں کو خطرات لاحق ہوسکتے ہیں۔ درخواست ورکس کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی انتظامیہ کی جانب سے دائر کی گئی ہے ، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ بلڈر نے سوسائٹی کے بائی لاز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ناجائز تعمیرات کی ہیں، اس لیے عدالت غیر قانونی عمارت کو منہدم کرنے کا حکم دے ۔

 

