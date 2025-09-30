سلنڈر کی دکان میں گیس لیکیج سے دھماکہ،نوجوان زخمی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)سپرہائی وے نیوسبزی منڈی بسم اللہ مارکیٹ کے قریب غیر قانونی ایل پی جی سلنڈرکی دکان میں گیس کی لیکج کے باعث دھماکے کے بعد اچانک شدید آگ بھڑک اٹھی جس نے کباڑکے گودام اورکارپینٹرشاپ کوبھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔۔۔
تقریباً ایک گھنٹے کی کوششوں کے بعد آگ پرقابو پا لیا گیا اس دوران ایل پی جی سلنڈر کی دکان ، کباڑ کا گودام اورکارپینٹرشاپ مکمل جل گئی ، فائر آفیسر معراج خان کے مطابق ایل پی جی کی غیرقانونی دکان میں ایک درجن سے زائد سلنڈر موجود تھے جہاں سلنڈرری فل کیے جاتے تھے اورسلنڈرری فل کے دوران گیس کی لیکج کے باعث آگ بھڑک اٹھی، آتشزدگی کے نتیجے میں 20 سالہ نوجوان حمزہ ولد حسین احمد جھلس کرزخمی ہو گیا جسے سول برنس وارڈ اسپتال منتقل کردیا گیا۔