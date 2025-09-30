بھاری مقدار میں اسمگل شدہ نان کسٹم پیڈ اشیاء پکڑی گئیں
کراچی(اسٹاف رپورٹر)پاکستان رینجرز (سندھ)کا اسمگلنگ کی روک تھام کے لئے آپریشن کا سلسلہ جاری۔ پاکستان رینجرز (سندھ) نے خفیہ معلومات کی بنیاد پردو مختلف کارروائیوں کے۔۔۔
دوران کراچی کے علاقے 100 فٹ روڈ یوسف گوٹھ اورحب چیک پوسٹ سے بھاری مقدار میں اسمگل شدہ نان کسٹم پیڈ اشیاء برآمد کرلی گئیں۔ بر آمد شدہ سامان میں ٹائرو ٹیوب، چائنہ نمک، آٹو پارٹس،ایرانی کپڑا، انجن آئل، ملک پیک، ٹائل پٹی، شیمپو، چھالیہ اور دیگر اشیائے خورونوش شامل ہیں۔ برآمدکی گئی اشیا ء کی مالیت کروڑوں روپے ہے ۔