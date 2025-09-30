نیپراکیخلاف درخواست کی سماعت سے متعلق دلائل طلب
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ میں نیپرا کی جانب سے کے الیکٹرک کو پرانے واجبات کی وصولی کی اجازت کے خلاف ایم کیو ایم کے رکن سندھ اسمبلی عامر صدیقی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔۔۔
عدالت نے درخواست قابلِ سماعت ہونے کے حوالے سے دلائل طلب کرلیے ۔سماعت کے دوران ایم کیو ایم کے وکیل خواجہ اظہار الحسن ایڈووکیٹ عدالت میں پیش ہوئے ۔ جسٹس عدنان اقبال چودھری نے استفسار کیا کہ نیپرا کے فیصلے کے خلاف اپیلٹ ٹریبونل سے رجوع کیوں نہیں کیا گیا؟ اس پر وکیلِ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی تھی لیکن نیپرا نے ہمیں نوٹس جاری نہیں کیا۔عدالت نے ریمارکس دیے کہ نیپرا کے فیصلے کے خلاف اپیل کا پراپر فورم اپیلٹ ٹریبونل ہے ، ایسے میں ہائیکورٹ کے روبرو درخواست کس طرح قابلِ سماعت ہوسکتی ہے ؟ عدالت نے وکیلِ درخواست گزار کو ہدایت کی کہ وہ 7 اکتوبر کو اس حوالے سے اپنے دلائل پیش کریں۔ عامر صدیقی نے درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ نیپرا نے کے الیکٹرک کو 2017 سے 2023 کے دوران بجلی چوری اور دیگر واجبات کی مد میں صارفین سے ریکوری کی اجازت دی، حتیٰ کہ کے الیکٹرک کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ صارفین بھی بوجھ برداشت کریں جو باقاعدگی سے بل ادا کرتے ہیں۔ درخواست گزار نے عدالت سے استدعا کی کہ کے الیکٹرک کو نقصان صارفین سے وصول کرنے کی اجازت غیر قانونی قرار دی جائے ۔