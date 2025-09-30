سینئر صحافی امتیاز میر کی نماز جنازہ اور تدفین
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سینئر صحافی امتیاز میر کی نماز جنازہ قائد آباد میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں صوبائی مشیر محمد سلیم بلوچ، سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی۔۔۔
ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد، سابق صوبائی وزیر امتیاز شیخ، لال چند اکرانی، ایم پی اے نجم مرزا، ایم کیو ایم رہنما اشفاق منگی، چیئرمین ملیر ٹاؤن جان محمد بلوچ، راول شرجیل میمن، سی ای او میٹرو ون اور چیئرمین کیپ خالد آرائیں سمیت صحافیوں اور بڑی تعداد میں علاقہ مکینوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر سلیم بلوچ نے کہا کہ امتیاز میر کے قاتل جلد گرفتار کیے جائیں گے ۔علی خورشیدی نے کہا کہ اسمبلی میں ان کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے آواز اٹھائیں گے ۔ ڈپٹی میئر نے کہا کہ امتیاز میر بہترین شخصیت کے مالک تھے ۔