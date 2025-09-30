ممتا پروجیکٹ دیگر اضلاع میں جلد متعارف ہو گا،وزیر محنت
کراچی (اسٹاف رپورٹر)وزیر محنت و افرادی قوت و سماجی تحفظ سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ سماجی تحفظ اتھارٹی میں عوامی سہولیات کی فراہمی کے مزید منصوبوں کو شامل کیا جائے گا تاکہ سندھ کے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کی جاسکے۔۔۔
سماجی تحفظ کے تحت ورلڈ بینک و دیگر سے اشتراک سے چلنے والے ’’ممتا‘‘ پروجیکٹ کو سندھ کے دیگر اضلاع میں بھی جلد سے جلد متعارف کروایا جائے گا۔ جلد ہی محکمہ محنت، سماجی بہبود، ہیلتھ، ایجوکیشن سمیت تمام وزارتوں میں عوامی سہولیات کے منصوبوں کو ایک چھتری تلے لاکر زیادہ سے زیادہ عوامی ریلیف کے منصوبوں کو وسیع پیمانے پر پھیلایا جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے وزارت سماجی تحفظ کا چارج سنبھالنے کے بعد ان کے مرکزی دفتر میں بریفنگ لیتے ہوئے کیا۔صوبائی وزیر نے کہا کہ محکمہ سماجی تحفظ کے تحت ہم پورے صوبے کے عوام کو ہر ممکن مدد فراہم کرسکتے ہیں اس کے لئے جو بھی محکمہ اپنے اپنے طور پر بالخصوص محکمہ محنت، صحت، تعلیم، سماجی بہبود و دیگر کو ایک چھتری تلے اکٹھا کرکے ان تمام کا ڈیٹا جمع کیا جائے گا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سماجی تحفظ کے تحت جاری منصوبوں کے ساتھ ساتھ عوامی ریلیف اور خدمات کے دیگر منصوبوں کی بھی اسٹڈی کروائی جائے تاکہ عوام کو ہر ممکن مدد کی فراہمی کو یقینی بنایا جاسکے ۔ بعد ازاں صوبائی وزیر نے سماجی تحفظ کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا ۔