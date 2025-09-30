صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس مقابلوں میں 4ڈاکو ہلاک

  • کراچی
پولیس مقابلوں میں 4ڈاکو ہلاک

کراچی(اسٹاف رپورٹر)گزشتہ ہفتے کے دوران شہر میں انسداد جرائم کے دوران ڈاکوؤں سے ضلعی پولیس کے 21 مقابلے ہوئے ، فائرنگ کے تبادلے میں 04 ڈکیت ہلاک جبکہ 23 زخمی ڈاکوؤں سمیت 34 ملزمان کو گرفتارکیا گیا۔۔۔

 گرفتار ملزمان سے 31 مختلف اقسام کا غیر قانونی اسلحہ اور 17 موٹر سائیکلیں برآمد کی گئیں۔ مجموعی طور پر 697 سے زائد ملزمان کو گرفتار کیا۔ مختلف علاقوں سے لاکھوں روپے مالیت کی 28 کلو 10 گرام چرس، آئس/کرسٹال اور ہیروئن برآمد کی گئی۔گرفتار ملزمان سے مختلف اقسام کا غیر قانونی اسلحہ برآمد کیا گیا۔

 

