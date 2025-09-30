صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پسما کا چیئرمین میٹرک بورڈ کے نام خط

  • کراچی
پسما کا چیئرمین میٹرک بورڈ کے نام خط

کراچی(سٹی ڈیسک)پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن (پسما)نے نجی اسکولوں کے مسائل حل نہ ہونے پر چیئرمین میٹرک بورڈ کے نام خط لکھ دیا ۔خط میں کہا گیا مسائل کے حل کے لیے کوئی عملی اقدامات نہیں کئے گئے۔۔۔

 نجی اسکولوں کی رینیول ڈائریکٹوریٹ کے چالان پر ہمیشہ سے با آسانی ہوتی آئی ہے اس دفعہ پابندی عائد کی گئی ہے کہ پہلے ڈائریکٹوریٹ کا رینیول سرٹیفکیٹ لے کر آئیں جو کہ ایک ناممکن سی بات ہے ہماری شکایت پر یہ شرط فوری ختم کرکے چالان پر ہی فائل جمع کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی تاحال مسئلہ حل نہ ہوا۔ خط میں مزید کہا گیا کہ جس طرح ڈائریکٹوریٹ نجی اسکولوں کی تین سالہ تجدید دیتا ہے میٹرک بورڈ بھی تین سال کی ایڈوانس فیس ادائیگی پر رینیول سرٹیفکیٹ کی تین سالہ مدد کرے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

کچہ میں جرائم پیشہ افراد کیخلاف حتمی آپریشن کا فیصلہ

سیلاب متاثرین کو خشک راشن بلاامتیاز فراہم کیا جا رہا:عثمان طاہر

وہاڑی :سیلاب متاثرین کے نقصانات کے سروے کا آغاز

صوبائی محتسب کا ادارہ شکایات کے ازالے کیلئے کوشاں:محمود جاوید

یونیورسٹی کی منظوری سے وہاڑی ایجوکیشن سٹی بنے گا :ثاقب خورشید

ایک ہفتے کے دوران 470گرانفروشوں پکڑ ے گئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک نشست آوارہ کتوں کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
برابری کے حقوق کی آئینی ضمانت بیکار ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بہار آئی تو .......!!
عرفان صدیقی
رشید صافی
خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی
رشید صافی
سلمان غنی
چھوٹے صوبوں کی تشکیل
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(2)
حافظ محمد ادریس