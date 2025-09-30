پسما کا چیئرمین میٹرک بورڈ کے نام خط
کراچی(سٹی ڈیسک)پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن (پسما)نے نجی اسکولوں کے مسائل حل نہ ہونے پر چیئرمین میٹرک بورڈ کے نام خط لکھ دیا ۔خط میں کہا گیا مسائل کے حل کے لیے کوئی عملی اقدامات نہیں کئے گئے۔۔۔
نجی اسکولوں کی رینیول ڈائریکٹوریٹ کے چالان پر ہمیشہ سے با آسانی ہوتی آئی ہے اس دفعہ پابندی عائد کی گئی ہے کہ پہلے ڈائریکٹوریٹ کا رینیول سرٹیفکیٹ لے کر آئیں جو کہ ایک ناممکن سی بات ہے ہماری شکایت پر یہ شرط فوری ختم کرکے چالان پر ہی فائل جمع کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی تاحال مسئلہ حل نہ ہوا۔ خط میں مزید کہا گیا کہ جس طرح ڈائریکٹوریٹ نجی اسکولوں کی تین سالہ تجدید دیتا ہے میٹرک بورڈ بھی تین سال کی ایڈوانس فیس ادائیگی پر رینیول سرٹیفکیٹ کی تین سالہ مدد کرے ۔