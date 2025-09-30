صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پراسیکیوٹر جنرل کی عدم حاضری پر ہائیکورٹ کی برہمی

  • کراچی
پراسیکیوٹر جنرل کی عدم حاضری پر ہائیکورٹ کی برہمی

کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ میں دھرنوں سے نمٹنے اور عدالتوں میں پولیس اہلکاروں کے داخلے میں رکاوٹ سے متعلق گائیڈ لائنز جاری کرنے کی درخواست کی سماعت ہوئی۔۔۔

 عدالت نے پراسیکیوٹر جنرل سندھ، وائس چیئرمین سندھ بار کونسل اور سندھ ہائیکورٹ بار سے جواب طلب کرلیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے روبرو سماعت کے دوران ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ اور دیگر پولیس افسران عدالت میں پیش ہوئے جبکہ چیف سیکرٹری سندھ سمیت دیگر حکام کی جانب سے ایڈووکیٹ جنرل سندھ نے پیش رفت رپورٹ جمع کرادی۔ پراسیکیوٹر جنرل کی عدم حاضری پر جسٹس کے کے آغا نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ پراسکیوٹر جنرل اس کیس میں اہم فریق ہیں لیکن ان کی جانب سے کوئی جواب جمع نہیں کرایا گیا، وہ عدالت کی درست معاونت نہیں کرتے ۔ جسٹس کے کے آغا نے مزید ہدایت دی کہ ایڈووکیٹ جنرل سندھ، سیکرٹری قانون کو اس معاملے سے مطلع کریں اور یہ بھی بتایا جائے کہ قانون کے مطابق قائمقام چارج کتنے عرصے تک دیا جاسکتا ہے ۔ عدالت نے استفسار کیا کہ وائس چیئرمین سندھ بار کونسل کہاں ہیں؟ جس پر ایڈیشنل سیکریٹری نے بتایا کہ وہ سکھر میں انتخابی معاملات میں مصروف ہیں۔دوران سماعت درخواست گزار پولیس افسران نے مؤقف اختیار کیا کہ جب اعلیٰ افسران دھرنوں سے نمٹنے کے احکامات جاری کرتے ہیں تو وکلا مزاحمت کرتے ہیں۔ وکلا بعض اوقات پولیس افسران کو عدالتوں میں پیش ہونے نہیں دیتے اور دروازے بند کر دیتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

بینک اسلامی اور پی ٹی سی ایل کا ڈیجیٹل نظام کی بہتری کیلئے معاہدہ

بینک آف خیبر کی کوئک پے کے اشتراک سے پی او ایس سروسز کا آغاز

ترکمانستان کے یوم آزادی کی 34ویں سالگرہ، گالف ٹورنامنٹ

مریم نواز کا کل دورہ مری ،نواز شریف کارڈیک سنٹر کا افتتاح کرینگی

آئی جی کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

عمر ڈرائیورز کیخلاف سخت اور بلا امتیاز کارروائی کا حکم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک نشست آوارہ کتوں کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
برابری کے حقوق کی آئینی ضمانت بیکار ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بہار آئی تو .......!!
عرفان صدیقی
رشید صافی
خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی
رشید صافی
سلمان غنی
چھوٹے صوبوں کی تشکیل
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(2)
حافظ محمد ادریس