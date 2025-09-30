پراسیکیوٹر جنرل کی عدم حاضری پر ہائیکورٹ کی برہمی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ میں دھرنوں سے نمٹنے اور عدالتوں میں پولیس اہلکاروں کے داخلے میں رکاوٹ سے متعلق گائیڈ لائنز جاری کرنے کی درخواست کی سماعت ہوئی۔۔۔
عدالت نے پراسیکیوٹر جنرل سندھ، وائس چیئرمین سندھ بار کونسل اور سندھ ہائیکورٹ بار سے جواب طلب کرلیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے روبرو سماعت کے دوران ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ اور دیگر پولیس افسران عدالت میں پیش ہوئے جبکہ چیف سیکرٹری سندھ سمیت دیگر حکام کی جانب سے ایڈووکیٹ جنرل سندھ نے پیش رفت رپورٹ جمع کرادی۔ پراسیکیوٹر جنرل کی عدم حاضری پر جسٹس کے کے آغا نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ پراسکیوٹر جنرل اس کیس میں اہم فریق ہیں لیکن ان کی جانب سے کوئی جواب جمع نہیں کرایا گیا، وہ عدالت کی درست معاونت نہیں کرتے ۔ جسٹس کے کے آغا نے مزید ہدایت دی کہ ایڈووکیٹ جنرل سندھ، سیکرٹری قانون کو اس معاملے سے مطلع کریں اور یہ بھی بتایا جائے کہ قانون کے مطابق قائمقام چارج کتنے عرصے تک دیا جاسکتا ہے ۔ عدالت نے استفسار کیا کہ وائس چیئرمین سندھ بار کونسل کہاں ہیں؟ جس پر ایڈیشنل سیکریٹری نے بتایا کہ وہ سکھر میں انتخابی معاملات میں مصروف ہیں۔دوران سماعت درخواست گزار پولیس افسران نے مؤقف اختیار کیا کہ جب اعلیٰ افسران دھرنوں سے نمٹنے کے احکامات جاری کرتے ہیں تو وکلا مزاحمت کرتے ہیں۔ وکلا بعض اوقات پولیس افسران کو عدالتوں میں پیش ہونے نہیں دیتے اور دروازے بند کر دیتے ہیں۔