بینک اسلامی ایک اور پی ٹی سی ایل کے درمیان شراکت داری
کراچی(سٹی ڈیسک)پاکستان کے اولین اسلامی ڈیجیٹل بینکاری پلیٹ فارم،ایک نے پاکستان ٹیلی کمیونی کیشن کمپنی لمیٹڈ (پی ٹی سی ایل) کے ساتھ ایک اہم شراکت داری قائم کر لی ہے۔۔۔
جس کا مقصد پی ٹی سی ایل اسمارٹ کلاؤڈ کے ذریعے محفوظ اور قابل اعتماد خدمات کے حصول سے اپنے انفراسٹرکچر کو تقویت دینا ہے ۔ اس اشتراک کے تحت پی ٹی سی ایل ایککے کاروباری تسلسل اور استحکام کو یقینی بنانے کیلئے محفوظ اور قابل بھروسہ کلاؤڈ انفراسٹرکچر فراہم کرے گا، اور اس کی ڈیجیٹل صلاحیتوں میں بہتری لائے گا۔معاہدے کی تقریب میں چیف آفیسر ایک، اشفاق احمد، سی آئی او ایک ڈیجیٹل، وقار الحسن، اور گروپ چیف بزنس سلوشنز آفیسر پی ٹی سی ایل اور یوفون 4G، آصف احمد سمیت دونوں اداروں کی اعلیٰ قیادت شریک ہوئی۔ اس موقع پر اشفاق احمدنے کہاکہ ہماری کاوش ہے کہ اسلامی بینکاری کو پاکستان کے کونے کونے تک پہنچایا جائے۔