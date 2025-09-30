صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بینک اسلامی ایک اور پی ٹی سی ایل کے درمیان شراکت داری

  • کراچی
بینک اسلامی ایک اور پی ٹی سی ایل کے درمیان شراکت داری

کراچی(سٹی ڈیسک)پاکستان کے اولین اسلامی ڈیجیٹل بینکاری پلیٹ فارم،ایک نے پاکستان ٹیلی کمیونی کیشن کمپنی لمیٹڈ (پی ٹی سی ایل) کے ساتھ ایک اہم شراکت داری قائم کر لی ہے۔۔۔

 جس کا مقصد پی ٹی سی ایل اسمارٹ کلاؤڈ کے ذریعے محفوظ اور قابل اعتماد خدمات کے حصول سے اپنے انفراسٹرکچر کو تقویت دینا ہے ۔ اس اشتراک کے تحت پی ٹی سی ایل ایککے کاروباری تسلسل اور استحکام کو یقینی بنانے کیلئے محفوظ اور قابل بھروسہ کلاؤڈ انفراسٹرکچر فراہم کرے گا، اور اس کی ڈیجیٹل صلاحیتوں میں بہتری لائے گا۔معاہدے کی تقریب میں چیف آفیسر ایک، اشفاق احمد، سی آئی او ایک ڈیجیٹل، وقار الحسن، اور گروپ چیف بزنس سلوشنز آفیسر پی ٹی سی ایل اور یوفون 4G، آصف احمد سمیت دونوں اداروں کی اعلیٰ قیادت شریک ہوئی۔ اس موقع پر اشفاق احمدنے کہاکہ ہماری کاوش ہے کہ اسلامی بینکاری کو پاکستان کے کونے کونے تک پہنچایا جائے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

کچہ میں جرائم پیشہ افراد کیخلاف حتمی آپریشن کا فیصلہ

سیلاب متاثرین کو خشک راشن بلاامتیاز فراہم کیا جا رہا:عثمان طاہر

وہاڑی :سیلاب متاثرین کے نقصانات کے سروے کا آغاز

صوبائی محتسب کا ادارہ شکایات کے ازالے کیلئے کوشاں:محمود جاوید

یونیورسٹی کی منظوری سے وہاڑی ایجوکیشن سٹی بنے گا :ثاقب خورشید

ایک ہفتے کے دوران 470گرانفروشوں پکڑ ے گئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک نشست آوارہ کتوں کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
برابری کے حقوق کی آئینی ضمانت بیکار ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بہار آئی تو .......!!
عرفان صدیقی
رشید صافی
خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی
رشید صافی
سلمان غنی
چھوٹے صوبوں کی تشکیل
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(2)
حافظ محمد ادریس